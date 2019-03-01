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01 марта,
2019
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Задержанная по делу о злоупотреблении полномочиями вице-мэр Томска признала вину

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Заместитель мэра Томска, начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная (Касперович) признала вину в злоупотреблении полномочиями в ходе следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.

Задержанная по делу о злоупотреблении полномочиями вице-мэр Томска признала вину

«Задержанная заместитель мэра города Томска, начальник гордепартамента архитектуры и градостроительства в ходе допроса дала признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения», — говорится в сообщении.


В настоящее время следователи по Советскому району вместе с сотрудниками регионального УФСБ проводят оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведены обыски в мэрии Томска и жилых помещениях, изъяты и осматриваются документы и технические носители, на которых обнаружена представляющая для следствия интерес информация, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.


О возбуждении уголовного дела по материалам регионального ФСБ стало известно накануне. По информации источника, мать Анны Подгорной обратилась в департамент с просьбой выдать разрешение на земельный участок для прокладки газопровода к дому в поселке Радиоцентр, где они и проживали. Департамент выдал разрешение, несмотря на отсутствие бумаг, разрешающих строительство.

По данным Интерфакса, речь идет о газопроводе протяженностью 906 метров, построенном в 2017 году. Газопровод подходит к нескольким частным домам в поселке Радиоцентр, расположенном в лесном массиве на южной окраине города. Конечной точкой газопровода является участок, принадлежавший Анне Подгорной (на тот момент - Касперович) в 2012-2014 годах. Затем этот участок перешел в собственность Тамары Лев, а в январе 2019 года новым собственником стал бывший начальник департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области Павел Подгорный.


В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что деятельность Анны Подгорной проверяла комиссия городской администрации. Проверка не обнаружила конфликта интересов в работе вице-мэра.

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