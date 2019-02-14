Задержан заместитель главы Сибирского отделения РАН

Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь задержан правоохранительными органами в Новосибирске и перевезен под конвоем на Дальний Восток. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. Официально о задержании Благодыря пока не объявлено.

По данным депутата горсовета Новосибирска от Академгородка, где расположена резиденция СО РАН, Натальи Пинус, правоохранительные органы ведут расследование во вопросу «почти десятилетней давности». Благодырю не предъявлены обвинения, знает она.

Благодыря задержали еще 9 февраля, следственные действия могут быть связаны с предыдущим местом работы на Дальнем Востоке, уточняют «Родные Берега». По информации ksonline, Благодыря уже «арестовали» и этапировали во Владивосток. В пресс-службе СК РФ по Приморскому краю не ответили на звонки Тайги.инфо.





Иван Благодырь родился 23 мая в 1970 году в Бишкеке. Он окончил Новосибирский государственный университет, работал в сфере энергетики. В 1997—2001 годах был заместителем гендиректора по маркетингу и финансам Красноярской ГРЭС-2, потом работал в ОАО «Кузбассэнерго». С 2008-го — гендиректор ОАО «РАО Энергетические системы Востока», РАО «ЭС Востока».





В 2012 году стал гендиректором ЗАО «Инновационная компания САН», но проработал там несколько месяцев и был назначен заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. С декабря 2014-го исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области. Ушел в 2015-м после возбуждения уголовного дела в отношении губернатора Александра Хорошавина - в 2018-м суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве, его советнику Андрею Икрамову дали 9,5 лет, бывшего вице-премьера Сергея Карепкина отправили в колонию на 8 лет.





В 2017-м Благодырь устроился зампредом Сибирского отделения РАН по организационному развитию.