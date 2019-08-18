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18 августа,
2019
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Заброшенный деревянный дом сгорел в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Вечером в Томске на Комсомольском проспекте произошел пожар: обгорели стены брусового дома и баня, сгорели два сарая. 


По информации ГУ МЧС по Томской области, огонь распространился на площади 57 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 14 человек и три единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.


Эксперты работают над установлением причины возгорания. Томичи в социальных сетях строят свои версии, предполагая, что заброшенный дом могли поджечь желающие освободить площадь под новую застройку. Один из пользователей сообщества «Жесть Томска» отметил, как быстро смогут застроить это место. 

Заброшенный деревянный дом сгорел в Томске
Фото: Жесть Томска
Заброшенный деревянный дом сгорел в Томске
Фото: Жесть Томска
Заброшенный деревянный дом сгорел в Томске
Заброшенный деревянный дом сгорел в Томске
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