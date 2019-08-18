Заброшенный деревянный дом сгорел в Томске

Вечером в Томске на Комсомольском проспекте произошел пожар: обгорели стены брусового дома и баня, сгорели два сарая.





По информации ГУ МЧС по Томской области, огонь распространился на площади 57 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 14 человек и три единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.





Эксперты работают над установлением причины возгорания. Томичи в социальных сетях строят свои версии, предполагая, что заброшенный дом могли поджечь желающие освободить площадь под новую застройку. Один из пользователей сообщества «Жесть Томска» отметил, как быстро смогут застроить это место.