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19 февраля,
2019
Новости

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томске опустилась ниже эпидпорога

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

По итогам прошедшей недели региональный Роспотребнадзор отметил снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Томской области заболеваемость ниже эпидпорога на 9,6%, в Томске на 11,9%. При этом чаще всего болеет взрослое население региона.


«По результатам лабораторного мониторинга, по-прежнему определяются вирусы гриппа А (H3N2) и А (H1N1), удельный вес которых в структуре положительных находок на последней неделе составил 57,9%, также распространены вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, адено-, корона-, РС-, рино- и метапневмовирусы)». - говорится в сообщении ведомства.


Сейчас закрытыми на карантин остаются одна школа в Тегульдетском районе, один класс в томской школе и одна группа в детсаду Каргасокского района.


Ограничение на проведение массовых мероприятий сохраняется в Томске.  

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