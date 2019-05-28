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28 мая,
2019
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Забег на 415 метров пройдет в рамках томского марафона «Ярче»

Роман Чертовских
Роман Чертовских
2 часа назад

Девятого июня в рамках томского марафона «Ярче» пройдет забег на 415 метров, рассказал журналистам заммэра по социальной политике Константин Чубенко. Марафон приурочен к празднованию Дня города, который в этом году отмечает 415-летний юбилей. 

Забег на 415 метров пройдет в рамках томского марафона «Ярче»

Новинкой этого года станет забег на дистанцию в 415 метров для всех желающих, — рассказал Константин Чубенко. — Организовать специальный забег к юбилею Томска предложил мэр города Иван Кляйн. Так мы надеемся привлечь людей к спорту. Массовый старт будет в 15:15 от ворот ТГУ, а финишируют бегуны на Ново-Соборной.

Константин Чубенко отметил, что регистрация участникам массового забега не требуется и все они получат памятные сувениры. Он также добавил, что в этом году к участию в марафоне «Ярче» надеются привлечь более четырех тысяч человек.


«3353 человека на сегодня зарегистрированы, и это не окончательные данные, — сказал заммэра по социальной политике. — Есть основания полагать, что в этом году мы перешагнем черту в четыре тысячи участников. География марафона обширная. Уже зарегистрировались спортсмены из Великобритании, США, Франции, Китая, Монголии, Чехии и других стран. Самая массовая делегация едет из Франции: шесть человек, из них двое бегут полный марафон. С этого года марафон стал официальным спортивным событием и в рамках мероприятия пройдет Кубок России по полумарафонскому бегу».  


Напоминаем, движение на нескольких улицах Томска перекроют на время марафона 9 июня и в предшествующие дни. Подробнее об ограничениях читайте в этом материале. 

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