Забег на 415 метров пройдет в рамках томского марафона «Ярче»

Девятого июня в рамках томского марафона «Ярче» пройдет забег на 415 метров, рассказал журналистам заммэра по социальной политике Константин Чубенко. Марафон приурочен к празднованию Дня города, который в этом году отмечает 415-летний юбилей.

Новинкой этого года станет забег на дистанцию в 415 метров для всех желающих, — рассказал Константин Чубенко. — Организовать специальный забег к юбилею Томска предложил мэр города Иван Кляйн. Так мы надеемся привлечь людей к спорту. Массовый старт будет в 15:15 от ворот ТГУ, а финишируют бегуны на Ново-Соборной.

Константин Чубенко отметил, что регистрация участникам массового забега не требуется и все они получат памятные сувениры. Он также добавил, что в этом году к участию в марафоне «Ярче» надеются привлечь более четырех тысяч человек.





«3353 человека на сегодня зарегистрированы, и это не окончательные данные, — сказал заммэра по социальной политике. — Есть основания полагать, что в этом году мы перешагнем черту в четыре тысячи участников. География марафона обширная. Уже зарегистрировались спортсмены из Великобритании, США, Франции, Китая, Монголии, Чехии и других стран. Самая массовая делегация едет из Франции: шесть человек, из них двое бегут полный марафон. С этого года марафон стал официальным спортивным событием и в рамках мероприятия пройдет Кубок России по полумарафонскому бегу».





Напоминаем, движение на нескольких улицах Томска перекроют на время марафона 9 июня и в предшествующие дни. Подробнее об ограничениях читайте в этом материале.