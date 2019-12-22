В Улан-Удэ за убийства и изнасилования арестованы сотрудники полиции

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По информации издания Babr24, бывшего начальника УВД Улан-Удэ Владимира Казадаева подозревают в причастности к убийству и изнасилованию несовершеннолетних девушек в 2002 году.



Фото: babr24

Сообщается, что 17 лет назад в реке Селенге были найдены трупы двух изнасилованных девушек 14-15 лет. Канал «Степной дозор» говорит, что выйти на след подозреваемых удалось с помощью показаний выжившей девушки, которую также пытались утопить. Лишь сейчас она решилась дать показания следователям.

Владимир Казадаев работал в органах внутренних дел с 1997 года. С 2014 года был главой полиции Улан-Удэ. В 2017 году он переехал в Москву и стал начальником Управления уголовного розыска Управления на транспорте МВД в Центральном федеральном округе. 21 января 2019 года его наградили именным пистолетом Макарова.

UPD 21:50: Однако СК РФ по Бурятии сообщает только о задержании двух сотрудников полиции Бурятии по подозрению в двойном убийстве в 2002 году. 26 августа 2002 года в 4 километрах от автодороги «Иркутск-Чита» в местности «Клюквенная падь» на территории Кабанского района Республики Бурятия были обнаружены тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти – повреждениями костей черепа и травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводилось расследование, но преступление 17 лет оставалось нераскрытым. Однако работа следствия, направленная на установление и задержание злоумышленников, не прекращалась.

Недавно в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия образовано следственное отделение, в которое включены наиболее опытные сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. Они после тщательного, внимательного изучения уголовного дела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников. После проверки выдвинутой версии следственной группой произведено задержание двух мужчин - бывшего и действующего сотрудников местного отдела полиции. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).

По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками выпивали и во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, «в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими».

В настоящее время в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой – является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности. Помощь в изобличении и задержании злоумышленников оказывали сотрудники ОРЧ СБ МВД Бурятии и УФСБ Бурятии. Кроме того проверяются версии о причастности к преступлению еще ряда сотрудников полиции. Возможно именно поэтому в СМИ появилось имя начальника Управления уголовного розыска Управления на транспорте МВД в Центральном федеральном округе.

UPD 22:20: Следственное управление СК России по Республике Бурятия опровергло информацию о том, что задержан «39-летний Владимир Казадаев, возглавляющий управление уголовного розыска на транспорте МВД по ЦФО. Она не соответствует действительности.