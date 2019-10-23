За шесть лет Томская область направит на безопасность 5 млрд рублей

Томская область до 2026 года направит на безопасность более 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. В 2020 году заложено более 732 млн рублей.





Так, в областном бюджете предусмотрены средства на содержание и оснащение пожарных частей в поселках и деревнях, на ежегодные противопаводковые мероприятия, реализацию антинаркотического проекта «Автобус профилактики», а также проведение социально-психологического тестирования школьников и другие профилактические акции.





Для снижения детского дорожного травматизма госпрограмма предусматривает поддержку профильных смен в летних лагерях, организации тематических конкурсов, оснащение школ комплектами учебно-игрового оборудования для изучения ПДД. На повышение квалификации сотрудников оперативных служб, работающих на месте аварий, ежегодно запланировано 370 тыс. рублей.





«Главное в обновленной программе — это продолжение уже показавших свою эффективность проектов. В частности, дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы вызова экстренных служб по единому номеру «112», — прокомментировал заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.