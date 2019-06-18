За пять месяцев томский аэропорт принял на 30 % больше пассажиров

За пять месяцев 2019 года пассажиропоток томского аэропорта увеличился на 30,1 % по сравнению с тем же периодом 2018-го.





Всего услугами аэропорта воспользовались 78 009 человек, среди них транзитных пассажиров — 10 509 человек. При этом количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 258 261 (+22,9 %), на международных — 19 748 (-2 %).





Как отмечают в пресс-службе аэропорта, динамика пассажиропотока обусловлена увеличением частоты рейсов в Москву, Новосибирск, Красноярск, возобновлением рейсов в Иркутск, Нижневартовск, а также продолжением полетов в Екатеринбург, Казань, Абакан, Барнаул и Каргасок.





На международных направлениях аэропорт обслужил 3502 человека (-13 %). Снижение пассажиропотока связано с уменьшением количества международных рейсов в Таиланд. Это произошло по решению туроператоров, организовывающих чартерные перевозки.