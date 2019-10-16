За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали 15 лесных пожаров

Огонь потушен в лесном фонде Асиновского, Томского, Кожевниковского, Кривошеинского, Шегарского, Зырянского и Верхнекетского районов на общей площади 168,5 га. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

В возникновении 14 пожаров виноваты местные жители, которые нарушали правила пожарной безопасности в лесу, а один — перешел в лес с земель других категорий.





В настоящее время зафиксировано три пожара на общей площади 36,6 га, один из них локализован на площади 1,7 га.





Всего с начала года в регионе ликвидировано 219 лесных пожаров на общей площади 2185,4 га, в том числе 178,1 га — лесной. Средняя площадь одного пожара составила 9,9 га.