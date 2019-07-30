За какие услуги ЖКХ в Томске платят меньше или больше, чем в других городах Сибири

В Томске самые дорогие среди семи сибирских городов тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение. ТВ2 проанализировало, по каким тарифам платят за коммунальные услуги жители административных центров регионов Сибири.





Самые низкие тарифы





За электричество платят меньше всего иркутяне. Киловатт-час в Иркутске стоит почти в два раза меньше, чем в Томске. Кроме этого, в Иркутске меньше всего среди семи городов стоит водоснабжение, там за кубометр платят в 3,3 раза меньше, чем в Томске.





Тарифы на отопление ниже всего в Кемерове: тепло там стоит 1276,64 рубля за гигакалорию, что в полтора раза меньше, чем в Томске.

Самый дешевый вывоз мусора в Барнауле – 65,41 рубля с человека.





Самые высокие тарифы





Но самыми затратными статьями квитанции в Томске являются: тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение.





Вывоз мусора дороже всего в Омске. Там за вывоз отходов платят почти на 50 % больше, чем в Томске.





Самая дорогая электроэнергия в Барнауле. Барнаульцы, проживающие в домах с электроплитами, платят 3,33 рубля, а в домах без электроплит — 4,09 рубля за киловатт-час.





Сравнительные данные в таблице