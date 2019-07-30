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30 июля,
2019
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За какие услуги ЖКХ в Томске платят меньше или больше, чем в других городах Сибири

Людмила Пасько
Людмила Пасько
4 часа назад

В Томске самые дорогие среди семи сибирских городов тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение. ТВ2 проанализировало, по каким тарифам платят за коммунальные услуги жители административных центров регионов Сибири.


Самые низкие тарифы


За электричество платят меньше всего иркутяне. Киловатт-час в Иркутске стоит почти в два раза меньше, чем в Томске. Кроме этого, в Иркутске меньше всего среди семи городов стоит водоснабжение, там за кубометр платят в 3,3 раза меньше, чем в Томске.


Тарифы на отопление ниже всего в Кемерове: тепло там стоит 1276,64 рубля за гигакалорию, что в полтора раза меньше, чем в Томске.

Самый дешевый вывоз мусора в Барнауле – 65,41 рубля с человека.


Самые высокие тарифы


Но самыми затратными статьями квитанции в Томске являются: тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение.


Вывоз мусора дороже всего в Омске. Там за вывоз отходов платят почти на 50 % больше, чем в Томске.


Самая дорогая электроэнергия в Барнауле. Барнаульцы, проживающие в домах с электроплитами, платят 3,33 рубля, а в домах без электроплит — 4,09 рубля за киловатт-час.


Сравнительные данные в таблице

Напомним, в 2019 году тарифы на ЖКХ изменялись дважды. В январе средний рост тарифов в Томской области составил 1,7 %. Во втором полугодии плата за ЖКХ увеличилась от 2,34 % до 15 %. Больше всего подорожали холодная вода и водоотведение — на 15 %.


Такое подорожание связано с тем, что «Томскводоканал» разработал инвестиционную программу. За пять лет компания планирует вложить в сети около миллиарда рублей. В рамках реализации инвестпрограммы будет модернизирована насосная станция на улице Кирпичной, обеспечивающая водой северную часть города (Октябрьский и часть Ленинского районов), переложены сети, построены две сливные станции. В компании отмечали, что в тариф будет заложена инвестсоставляющая.


В свою очередь специалисты департамента тарифного регулирования подчеркивают, что новый тариф на холодную воду и водоотведение не приводит к превышению среднеобластного индекса изменения платы, а значит, соответствует Жилищному кодексу.



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