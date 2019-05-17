За год в томском воздухе стало больше загрязняющих веществ

Региональный Роспотребнадзор опубликовал доклад о санитарно-эпидемиологическом состоянии региона в 2018 году. Специалисты зафиксировали увеличении концентрации загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в 2018 году. Эта тенденция сохраняется в течение трех лет.





Так, гигиенические нормативы по загрязняющим веществам — взвешенные вещества, окись углерода, формальдегид — в Томске превышены на 1,1 %.





«В последние годы — с 2016 по 2018 годы — прослеживается тенденция увеличения доли проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида. Неудовлетворительные результаты лабораторного контроля проб атмосферного воздуха установлены на маршрутных постах наблюдения в зоне влияния 12 промышленных предприятий (0,1 % неудовлетворительных проб), в том числе по содержанию взвешенных веществ (0,3 %), углерода оксида (0,1 %), формальдегида (0,4 %). Доля исследованных проб атмосферного воздуха в районе магистральных перекрестков города Томска с превышением установленных нормативов составила 3,5 % (2016 год — 3 %, 2017 — 2,8 %), в том числе по содержанию углерода оксида — 20 % (2016 год —16,1 %, 2017 — 15,6 %)», — говорится в документе.





Напомним, летом 2018 года томичи жаловались на неприятный запах животноводческих отходов. Региональное управление Россельхознадзора сообщило об обнаружении под Томском 11,6 га полей, которые завалены куриным пометом и свиным навозом. В ведомстве сообщили, что случившееся — дело рук компании «Промпереработка», которая оказывает «Сибирской Аграрной Группе» услуги по очистке птичников птицефабрики «Томская», принимает и перерабатывает животноводческие стоки свинокомплекса «Томский».





В свою очередь аграрные предприятия подчеркнули, что они не единственный источник неприятного запаха в Томске. По данным Россельхознадзора, среди источников неприятного запаха: городская канализация, сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах». По словам замгубернатора Андрея Кнорра, на эту карту нанесено 24 источника неприятного запаха в Томске. Кнорр отметил, что по прогнозам в этом году неприятных запахов должно быть меньше.