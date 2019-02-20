За год томичи отсудили более 5 млн, защищая потребительские права

Томский Роспотребнадзор подвел итоги судебной практики по защите прав потребителей в 2018 году.





За год с заявлением о защите своих прав в управление обратились 1561 раз, 77 из этих обращений стали основанием для предъявления иска в суд. Общая заявленная сумма по искам — 88 млн рублей. В 49 случаях из 51 дела решились в пользу потребителей.





«Наибольшая доля удовлетворенных исков касалась споров, вытекающих из договоров в сфере розничной торговли (32 иска (70 %)) и была связана с продажей товаров ненадлежащего качества (27 исков), а также нарушением сроков поставки товара по договору купли-продажи (5 исков). 6 из рассмотренных дел касалось некачественного оказания услуг по договорам бытового подряда, 1 - нарушение сроков сдачи объекта строительства, 2 - неудовлетворение банками требований по исключению из программы коллективного страхования и возврата уплаченных денежных средств, 1 - в связи с отказом управляющей организации в возмещении материального ущерба, возникшего в связи с нарушением порядка предоставления коммунальной услуги «электроснабжение» и 7 - невыполнение обязательств по договору о реализации турпродукта», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.





Еще 26 дел находятся на рассмотрении. Половина из них связаны с продажей некачественных товаров — сотовых телефонов и мебели, 3 — с нарушением сроков поставки товара, 7 — невыполнением обязательств договора туристских услуг, 3 — некачественными бытовыми услугами. Еще по одному делу спор с финогранизацией решился не в пользу потребителя.





Всего в 2018 по итогам судов потребителям присудили 5, 2 млн рублей, из них в счет возмещения морального вреда — 1, 4 млн рублей. Средняя сумма за один удовлетворенный иск равно 1 млн рублей.





Одним из показательных случаев стал иск потребителя к застройщику из-за нарушения срока передачи объекта долевого строительства. Суд взыскал с застройщика неустойку — 973 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и штраф за нарушение прав потребителей — около 489 тысяч рублей. Всего потребитель отсудил 1, 46 млн рублей.





Отметим, для защиты своих прав потребители могут обратиться в Роспотребнадзор по телефону «горячей линии» в рабочие дни: с 9.00 до 17.30 часов (в пятницу: с 9.00 до 16.00). Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; по телефону отдела защиты прав потребителей 8-800-350-4156. Также можно посетить личный прием у специалиста.