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24 июня,
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За десять лет число студентов, обучающихся в томских вузах, уменьшилось в полтора раза

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В 2018 году в томских вузах обучались 59,3 тысячи студентов. Десять лет назад их было в полтора раза больше — 89,3 тысячи.

За десять лет число студентов, обучающихся в томских вузах, уменьшилось в полтора раза

«В 2008 году на территории региона обучалось 88,9 тыс. студентов, в 2013 – 66,5 тыс., в 2015 – 63,6 тыс., в 2018 — 59,3 тыс. студентов. Произошло это и за счет сокращения сети организаций высшего образования, и за счет существенного сокращения количества студентов заочной и вечерней форм обучения», — говорится в докладе о реализации политики в сфере образования Томской области в 2018 году.


Там отмечается, что если в 2008 году заочно обучалось 42,9 тысячи человек, то в 2018-м их число сократилось до 19 тысяч. Таким образом, если раньше на одного студента-очника приходился один студент-заочник, то теперь на одного студента-заочника приходится два очника. По прогнозам, подобное соотношение сохранится в течение ближайших пяти лет.


Среди причин уменьшения количества студентов эксперты называют удовлетворение спроса заочников на получение высшего образования, неустойчивость объема оказания платных образовательных услуг.


При этом в Томской области растет число иностранных студентов. Если в 2008 году их было 4,1 тысячи человек, то спустя десять лет их число выросло до 10 тысяч человек. При этом больше тысячи студентов приехали в Томск из Дальнего Зарубежья. 

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