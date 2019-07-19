За четыре года земля в Томске подешевела на две тысячи рублей

С июня 2015 по июнь 2019 года цена на земельные участки в Томске снизилась с 42 тысяч рублей до 40 тысяч. Динамика снижения – 5,7 %, отмечают специалисты портала недвижимости Domofond.ru.





«За этот период цены на землю в целом снизились на четверть. Причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6 % стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16 %», – добавляют эксперты.





Больше всего земля подешевела в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3 %. Второе место у Тамбова: цены упали почти на четверть – с 50 тысяч до 40 тысяч рублей за сотку. На третьем – Улан-Удэ, здесь стоимость земли сократилась на 24 %: с 37 тысяч до 28 тысяч рублей за сотку.





Тольятти, занявший 9 место в общем рейтинге по падению цен на землю, оказался на первом месте по снижению стоимости земель поселений. Они подешевели здесь на 25 % — до 37 тысяч рублей за сотку.





Нижний Новгород стал лидером по темпам роста цен. За четыре года стоимость сотки увеличилась на 66,4 % — с 36 тысяч рублей в июне 2015 года до 60 тысяч рублей в июне 2019 года. Следом идет Владивосток с ростом с 95 тысяч рублей до 153 тысяч рублей. Третье место у Санкт-Петербурга. Земля в городе и пригородах выросла в цене на 46 % — с 72 тысяч до 106 тысяч рублей за сотку.