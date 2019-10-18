За Черемошники замолвите слово: благоустройство 2020

В понедельник, 21 октября в Томске начнется рейтинговое голосование по выбору 8 из 20 общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году на федеральные деньги. Сколько денег даст Москва Томску на следующий год пока неизвестно, но тем не менее за включение в список на голосование развернулась настоящая борьба. Так на обсуждение общественных пространств Ленинского района пришли жители Черемошников с просьбой включить набережную реки Томи в микрорайоне Радонежский в общегородской бюллетень для голосования.

По мнению представителей микрорайона Радонежский, Черемошники на сегодня самый обделенный в городе район. Там нет ни парков, ни скверов и жителям негде гулять. По словам защитников Радонежского, многие купили квартиры в этом микрорайоне из-за соседства с рекой Томь, а возможности погулять по берегу не оказалось.





По словам заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальи Цветковой, мэрия и рада бы помочь жителям Черемошников, да не может. Потому что данная территория не является общественным пространством, а считается придомовой. Кроме того и земля принадлежит там не городу, а ТДСК.





Настойчивые жители Черемошников заверили Наталью Цветкову, что застройщик готов отдать землю городу и поучаствовать в финансировании благоустройства. Однако, и это не стало веским основанием для включения территории Радонежского для рейтингового голосования, потому что списки уже составлены и менять что-то поздно.





Для упорных Радонежцев это — не аргумент. Они припомнили Наталье Цветковой, что список для голосования по Октябрьскому району был изменен по просьбе председателя «Ассамблеи народов Томской области» Николая Кириллова и армянской диаспоры. Тогда благоустройство на Пушкинской развязке было заменено на Суворовский сквер, в котором томские армяне за свой счет установили памятник полководцу Александру Суворову.

