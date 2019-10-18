За Черемошники замолвите слово: благоустройство 2020
В понедельник, 21 октября в Томске начнется рейтинговое голосование по выбору 8 из 20 общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году на федеральные деньги. Сколько денег даст Москва Томску на следующий год пока неизвестно, но тем не менее за включение в список на голосование развернулась настоящая борьба. Так на обсуждение общественных пространств Ленинского района пришли жители Черемошников с просьбой включить набережную реки Томи в микрорайоне Радонежский в общегородской бюллетень для голосования.
По мнению представителей микрорайона Радонежский, Черемошники на сегодня самый обделенный в городе район. Там нет ни парков, ни скверов и жителям негде гулять. По словам защитников Радонежского, многие купили квартиры в этом микрорайоне из-за соседства с рекой Томь, а возможности погулять по берегу не оказалось.
По словам заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальи Цветковой, мэрия и рада бы помочь жителям Черемошников, да не может. Потому что данная территория не является общественным пространством, а считается придомовой. Кроме того и земля принадлежит там не городу, а ТДСК.
Настойчивые жители Черемошников заверили Наталью Цветкову, что застройщик готов отдать землю городу и поучаствовать в финансировании благоустройства. Однако, и это не стало веским основанием для включения территории Радонежского для рейтингового голосования, потому что списки уже составлены и менять что-то поздно.
Для упорных Радонежцев это — не аргумент. Они припомнили Наталье Цветковой, что список для голосования по Октябрьскому району был изменен по просьбе председателя «Ассамблеи народов Томской области» Николая Кириллова и армянской диаспоры. Тогда благоустройство на Пушкинской развязке было заменено на Суворовский сквер, в котором томские армяне за свой счет установили памятник полководцу Александру Суворову.
Кстати, о полководцах. На Каштаке на площади имени Георгия Жукова, на пересечении 79-й Гвардейской дивизии и Говорова представители Ленинского района предлагают установить памятник Георгию Жукову. Как рассказала ТВ2 заместитель начальника отдела благоустройства администрации Ленинского района Татьяна Холоденко, пока ни эскиза проекта, ни денег на памятник нет. Но если, это пространство выиграет в общественном голосовании, то почему бы за федеральные деньги на площади Жукова не установить монумент«Маршалу Победы», подумали в администрации Ленинского района.
Следующее пространство, которое включили в рейтинг для голосования - это сквер и пешеходная зона по ул. Кутузова - Асиновская.
В Сосновом бору живут очень активные горожане, которые пробили уже в прошлом году благоустройство сквера по улице Кутузова. В этом году они решили подать заявку на благоустройство территории, рядом с которой находится детский сад и школа.
В качестве небольших архитектурных форм в новом сквере в Сосновом бору предлагается установить памятник шишке. Наверное, чтобы не отставать от соседей из Кемеровской области.
Другая общественная территория Ленинского района - набережная реки Томь от переулка Сухоозерного до Заозерного.
Против продолжения благоустройства набережной Томи никто не возражал. Единственное предложение, которое прозвучало на заседании в ОНФ - это решить вопрос с забором на дамбе в районе «Томских мельниц». Согласно информации охранников ограждение установлено АО «Томские мельницы». Наталья Цветкова пообещала выяснить на каком основании частное предприятие перегородило городскую дамбу.
Обновить Парк Победы возле 10-й поликлиники предлагают томские афганцы. По словам Натальи Цветковой там давно не ремонтировали газон и можно подсадить новых деревьев.
И последний объект в Ленинском районе — сквер им. Смирнова (возле библиотеки Кольцевая). Здесь предполагается установить концертную площадку, на которой бы смогли в летнее время выступать творческие коллективы ТОСов.
И под занавес обсуждения благоустройства в 2020 году выступил любитель танго Константин Дворников. Он обратился к общественности с просьбой предусмотреть в скверах небольшие площадки для танцев. По словам Константина Дворникова, этим летом было достаточно много томичей, желающих потанцевать на свежем воздухе. А вот площадок с нужным для этого покрытием в городе нет. И если исполнители сальсы или бачаты могут танцевать на асфальте, то для любителей танго это сопряжено с риском для суставов.
Для справки: В прошлом году Томск получил на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 180 млн рублей, в 2019 - 230 млн.
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