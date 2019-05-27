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27 мая,
2019
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Новости

Юрлица, не заключившие договор на вывоз мусора, будут штрафовать

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Юридические лица, не заключившие договоры с регоператором по обращению с ТКО, будут оштрафованы, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 90 дней.

Юрлица, не заключившие договор на вывоз мусора, будут штрафовать

С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона. 

«Если с населением договоры на услуги регоператоры заключили еще в январе, то предприниматели и юридические лица до сих пор не завершили этот процесс, хотя сроки вышли. Отсутствие такого договора является причиной для возникновения административной ответственности», — отметила зампредседателя комитета государственного и экологического надзора Татьяна Мочалова.


Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, как и по всей стране, внедряется в Томской области с 2019 года в рамках национального проекта «Экология».


Томской области на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2024 года выделят 1,5 млрд рублей. На эти деньги будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов. Так, уже к концу 2019 года планируют запустить два новых полигона ТКО.


Добавим, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора. Он поручил разработать госпрограмму Томской области по системе обращения с ТКО, предусмотреть там деньги на приобретение мусорных контейнеров. 

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