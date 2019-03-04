Юристы ТГУ расскажут пожилым о льготах и мошенничестве в сфере ЖКХ

Студенты юридического факультета ТГУ расскажут людям старше 50 лет о мошенничестве с банковскими картами, оформлении пенсии и субсидий на оплату ЖКХ. Как сообщает пресс-служба вуза, занятия пройдут в рамках проекта «Знания молодых в помощь пожилым».

«Этот проект направлен на повышение уровня правовой и финансовой грамотности лиц старшего возраста. Вместе с тем в рамках проекта предусмотрено обучение большого количества студентов-юристов, задействованных в деятельности юридических клиник, – рассказала директор Центра клинических методов обучения ЮИ ТГУ Татьяна Трубникова. – На занятиях они будут использовать интерактивные, практикоориентированные методы обучения, например, решение задач, когда нужно определить, положена ли субсидия в конкретной ситуации».





Бесплатные занятия будут проходить с марта по октябрь 2019 года один раз в две недели по пятницам, с 17 до 19 часов. Место проведения — 111 аудитория четвертого корпуса ТГУ. Первую лекцию прочтут 15 марта. На ней расскажут об особенностях получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2019 году.





Записаться, предложить свою тему и узнать подробности можно, позвонив в юридическую клинику ТГУ по телефону 78-35-78 в рабочие дни с 14 до 17 часов.



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