Добрые новости
04 марта,
2019
1
фото
Новости

Юристы ТГУ расскажут пожилым о льготах и мошенничестве в сфере ЖКХ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Студенты юридического факультета ТГУ расскажут людям старше 50 лет о мошенничестве с банковскими картами, оформлении пенсии и субсидий на оплату ЖКХ. Как сообщает пресс-служба вуза, занятия пройдут в рамках проекта «Знания молодых в помощь пожилым».

Юристы ТГУ расскажут пожилым о льготах и мошенничестве в сфере ЖКХ

«Этот проект направлен на повышение уровня правовой и финансовой грамотности лиц старшего возраста. Вместе с тем в рамках проекта предусмотрено обучение большого количества студентов-юристов, задействованных в деятельности юридических клиник, – рассказала директор Центра клинических методов обучения ЮИ ТГУ Татьяна Трубникова. – На занятиях они будут использовать интерактивные, практикоориентированные методы обучения, например, решение задач, когда нужно определить, положена ли субсидия в конкретной ситуации».


Бесплатные занятия будут проходить с марта по октябрь 2019 года один раз в две недели по пятницам, с 17 до 19 часов. Место проведения — 111 аудитория четвертого корпуса ТГУ. Первую лекцию прочтут 15 марта. На ней расскажут об особенностях получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2019 году.


Записаться, предложить свою тему и узнать подробности можно, позвонив в юридическую клинику ТГУ по телефону 78-35-78 в рабочие дни с 14 до 17 часов. 

Читайте также: 


Как заставить УК вернуть переплату за ОДН? Объясняем

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.