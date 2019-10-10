Юные музыканты Томска получили инструменты на 21 млн рублей

В рамках реализации национального проекта «Культура» детские школы искусств Томска получили новые музыкальные инструменты: 5 комплектов духовых музыкальных инструментов — флейты, гобои, кларнеты, фаготы, тубы, саксофоны, тромбоны, трубы и пианино. Духовые инструменты отечественного производства, стоимостью более 11,5 млн рублей, были приобретены за счет средств федерального бюджета и переданы в детские школы искусств № 1,3,5 и детские музыкальные школы №2 и №4.

Также на федеральные средства приобретены пианино для каждой ДМШ и ДШИ города. Стоимость 6 инструментов составила 2,1 млн рублей.



В прошлом году, мэр Иван Кляйн совместно с депутатами городской Думы приняли решение выделить средства в размере 5 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов. В 2019 году городские власти направили на эти цели еще около 8 млн рублей. В октябре для ДМШ№ 2 будут приобретены акустическое пианино, домра и виолончель. Детская школа искусств №1 им. Рубинштейна получит акустическое фортепиано и трехструнную домру. Школа искусств №3 закупит два акустических пианино. Музыкальная школа №4 – акустическое пианино и аккордеон. Школа искусств №5 - акустическое фортепиано, аккордеон и баян. Школа искусств №8 – кабинетный рояль и детский баян.