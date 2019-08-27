Юную певицу из Томской области ждет Полина Гагарина

Компания МТС сообщает о победе уроженки Северска Ксении Старцевой в вокальном конкурсе «Студия Полины Гагариной», который проходил в рамках федерального благотворительного творческого проекта «Поколение М». Победительницу ждет личная встреча с певицей и персональный мастер-класс.

Онлайн-конкурс для юных вокалистов проходил на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось загрузить аудио- или видеофайл своего выступления на сайт. Участникам проекта также был доступен онлайн-курс для вокалистов, содержащий рекомендации для начинающих исполнителей. Куратор конкурса и автор онлайн-курсов – Полина Гагарина, популярная певица, призёр Евровидения, наставник шоу «Голос».





Лучшим исполнителем по версии Полины стала Ксения Старцева из города Северск, Томской области. Победу юной певице принесла авторская песня «Выше», теперь ее ждет награда – персональный мастер-класс от Полины Гагариной в Москве.





Ксения родом из Северска, сейчас учится в ТГУ на факультете психологии, но музыка остаётся для нее главным увлечением в жизни. Девушка поёт, играет на гитаре и укулеле, а также осваивает разнообразные программы для создания музыки.





«О конкурсе я узнала совершенно случайно из Инстаграм. Поняла, что если проигнорирую, то упущу прекрасную возможность заявить о себе. Когда узнала о победе - была удивлена и испытала весь спектр эмоций: из озноба бросало в жар. Пою я с раннего детства, а вот писать песни начала только этой весной, и у меня даже есть мечта выпустить альбом с собственными песнями. Поэтом мне особенно важно услышать мнение Полины Гагариной о моём творчестве, хочется задать ей очень много вопросов, и я рада, что «Поколение М» подарило мне такую возможность», - рассказала нам Ксения.







«Я уверена, что равные возможности должны быть у всех детей, независимо от того, где они живут — в Москве или в Томской области. Для многих томских ребят «Поколение М» уже стало стартом для будущей творческой карьеры, а теперь «Поколение М» открыло дорогу к новым высотам для «соловья» из Северска, не случайно Ксения выбрала для исполнения песню со столь символичным названием – «Выше». Еще большим стимулом для ребят участвовать в конкурсах «Поколения М» является тот факт, что все загруженные работы, лайки, репосты МТС переводит в реальные деньги и выделяет на помощь тяжелобольным детям», – отмечает директор МТС в Томской области марина Фещенко.







Мастер-класс от Полины Гагариной позволит начинающей певице «прокачать» свои музыкальные навыки и получить уникальные знания, которые пригодятся в будущей творческой карьере. Полина станет наставником для Ксении, поделится своими профессиональными секретами: как справиться с волнением, как держать себя на сцене и проведет мастер-класс по вокалу.









О проекте «Поколение М»





«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.





Проект объединяет идею развития творческо-интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта:





— сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.







Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.







Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.