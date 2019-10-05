Добрые новости
05 октября,
2019
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Новости

«Я/МЫ ШАМАН»: в Якутске прошла акция в поддержку Александра Габышева

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В центре Якутска более 200 человек вышли на пикет в поддержку местного шамана Александра Габышева, который шел в Кремль «изгонять демона из Путина». Об этом пишут Сибирь.Реалии. 

Акция в центре Якутска
Акция в центре Якутска
Фото: @trimid69

Акция была согласована с властями и прошла без задержаний. Активисты выступили против преследования Александра Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым.

Активистка и депутат Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан отметила, что пикетирующие, несмотря на снег и холод, стояли с плакатами почти два часа. Среди лозунгов были «Я/Мы Шаман», «Свободу шаману» и «Нет карательной медицине». 

Сулустаана Мыраан также сказала, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга. Активист уверена, что столкнется с трудностями при согласовании акции. 

Добавим, что в МВД региона сообщили «Интерфаксу», что в пикете приняли участие 45 человек.

Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.


19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело об экстремизме и взяли подписку о невыезде. 25 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают СМИ, решение было принято после угроз силовиков. В нескольких городах, в том числе и в Томске, прошли пикеты в поддержку якутского шамана.

Что думают о походе шамана томичи, можно узнать здесь.



Read more: http://tv2.today/News/Yakutskogo-shamana-gabysheva-ekspertiza-sledstviya-priznala-nevmenyaemym#ixzz61SyvhdRw

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