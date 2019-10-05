«Я/МЫ ШАМАН»: в Якутске прошла акция в поддержку Александра Габышева

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В центре Якутска более 200 человек вышли на пикет в поддержку местного шамана Александра Габышева, который шел в Кремль «изгонять демона из Путина». Об этом пишут Сибирь.Реалии.



Фото: @trimid69

Акция была согласована с властями и прошла без задержаний. Активисты выступили против преследования Александра Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым.



В Якутске прошла акция в поддержку Александра Габышева (известного под прозвищем Шаман) pic.twitter.com/yjnY1PsOCe — DM (@trimid69) October 5, 2019

Активистка и депутат Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан отметила, что пикетирующие, несмотря на снег и холод, стояли с плакатами почти два часа. Среди лозунгов были «Я/Мы Шаман», «Свободу шаману» и «Нет карательной медицине».

Сулустаана Мыраан также сказала, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга. Активист уверена, что столкнется с трудностями при согласовании акции.



Добавим, что в МВД региона сообщили «Интерфаксу», что в пикете приняли участие 45 человек.

