Якутского шамана Габышева экспертиза следствия признала невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль «изгонять демона из Путина», невменяемым. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката «Открытой России» Ольгу Тимофееву.

Адвокаты Габышева намерены провести собственную экспертизу с независимыми экспертами. По их мнению, в такие сроки и «в рамках амбулаторной экспертизы» достоверное заключение сделать невозможно.





Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.





19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело об экстремизме и взяли подписку о невыезде. 25 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают СМИ, решение было принято после угроз силовиков. В нескольких городах, в том числе и в Томске, прошли пикеты в поддержку якутского шамана.



Что думают о походе шамана томичи, можно узнать здесь.