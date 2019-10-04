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04 октября,
2019
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Новости

Якутского шамана Габышева экспертиза следствия признала невменяемым

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль «изгонять демона из Путина», невменяемым. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката «Открытой России» Ольгу Тимофееву.

Якутского шамана Габышева экспертиза следствия признала невменяемым

Адвокаты Габышева намерены провести собственную экспертизу с независимыми экспертами. По их мнению, в такие сроки и «в рамках амбулаторной экспертизы» достоверное заключение сделать невозможно.


Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.


19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело об экстремизме и взяли подписку о невыезде. 25 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают СМИ, решение было принято после угроз силовиков. В нескольких городах, в том числе и в Томске, прошли пикеты в поддержку якутского шамана.

Что думают о походе шамана томичи, можно узнать здесь.

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