Якутский «шаман-воин» возобновил поход в Москву для изгнания Путина

Якутский «шаман-воин» Александр Габышев возобновил поход в Москву, рассказал ТВ2 новосибирский представитель шамана, художник Константин Еременко . Вместе с двумя спутниками он вышел из Якутска 8 декабря.

Насколько я понял, он вышел из Якутска с двумя соратниками. То есть пока их трое, — рассказал Константин Еременко. — Думаю, что пока народу будет мало, там реально за 40 мороза.

РБК со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова также сообщает, что Александр Габышев вышел из Якутска в 5:00 по местному времени. Подписка Габышева о невыезде истекла, цели и мотивы похода остаются прежними.





Ранее мы сообщали, что 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.