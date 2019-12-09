Якутский «шаман-воин» возобновил поход в Москву для изгнания Путина
Якутский «шаман-воин» Александр Габышев возобновил поход в Москву, рассказал ТВ2 новосибирский представитель шамана, художник Константин Еременко. Вместе с двумя спутниками он вышел из Якутска 8 декабря.
Насколько я понял, он вышел из Якутска с двумя соратниками. То есть пока их трое, — рассказал Константин Еременко. — Думаю, что пока народу будет мало, там реально за 40 мороза.
РБК со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова также сообщает, что Александр Габышев вышел из Якутска в 5:00 по местному времени. Подписка Габышева о невыезде истекла, цели и мотивы похода остаются прежними.
Ранее мы сообщали, что 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.
9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней.
19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.
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