#яхочудышатьвсибири: флэшмоб с призывом тушить лесные пожары проходит в соцсетях
Жители Сибири публикуют фотографии в респираторах, противогазах и масках, сопровождая снимки хэштегом #яхочудышатьвсибири. Таким образом они пытаются привлечь внимание к лесным пожарам.
Флэшмоб запустил житель Томской области Тимур.
Пользователи соцсетей подхватили идею. Вот какими фотографиями они делятся.
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Друзья ! Проблема очень серьёзная , по всей Сибири стоит уже несколько дней смог , дышать практически нечем , лесные пожары достигли более 2 миллионов гектаров леса, гибнут животные , леса , которых поглощает огонь , власти бездействуют, все с каждым днём только ухудшается , создана петиция http://chng.it/VDqB5jXxkJ где любой человек может подписать ее и быть вкурсе . Может хотя бы так можно достучаться и привлечь внимание к проблеме! #гибнетприрода #горятлеса #мирспасисибирь #яхочудышатьвсибири
В настоящий момент в Сибири горит лес на территории в 1,7 млн га. При этом на площади в 1,68 млн га пожары не тушатся.
Ранее дымка от пожаров накрыла Западную Сибирь. Несколько дней в Томске, Новосибирске, Кемерове и других городах стоял густой смог. Изначально власти и МЧС уверяли, что «небольшая дымка с запахом гари» безопасна. Однако в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области все-таки был введен режим «черного неба».
В выходные смог над Томском развеялся, однако дым от пожаров дошел до Урала и Казахстана.
22 июля была запущена петиция на сайте change.org о введении режима ЧС на территории Сибири и начале тушения пожаров. Петиция набрала свыше 300 тысяч подписей, когда 29 июля режим ЧС ввели на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии. Рослесхоз объявил, что перебросит в Красноярский край и Иркутскую область дополнительные авиапожарные силы из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, однако активно бороться с огнем никто не начал.
В настоящее время петиция набрала свыше 600 тысяч подписей.
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