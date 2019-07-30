яхочудышатьвсибири: флэшмоб с призывом тушить лесные пожары проходит в соцсетях

Жители Сибири публикуют фотографии в респираторах, противогазах и масках, сопровождая снимки хэштегом #яхочудышатьвсибири. Таким образом они пытаются привлечь внимание к лесным пожарам.

В настоящий момент в Сибири горит лес на территории в 1,7 млн га. При этом на площади в 1,68 млн га пожары не тушатся.





Ранее дымка от пожаров накрыла Западную Сибирь. Несколько дней в Томске, Новосибирске, Кемерове и других городах стоял густой смог. Изначально власти и МЧС уверяли, что «небольшая дымка с запахом гари» безопасна. Однако в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области все-таки был введен режим «черного неба».





В выходные смог над Томском развеялся, однако дым от пожаров дошел до Урала и Казахстана.





22 июля была запущена петиция на сайте change.org о введении режима ЧС на территории Сибири и начале тушения пожаров. Петиция набрала свыше 300 тысяч подписей, когда 29 июля режим ЧС ввели на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии. Рослесхоз объявил, что перебросит в Красноярский край и Иркутскую область дополнительные авиапожарные силы из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, однако активно бороться с огнем никто не начал.





В настоящее время петиция набрала свыше 600 тысяч подписей.





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