Добрые новости
19 сентября,
2019
12
фото
Новости

Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

75 саженцев яблони высадили на нижней террасе Лагерного сада в честь 75-летия присвоения Томску статуса областного центра. В посадке деревьев принимали участие мэр города, ветераны, сотрудники мэрии и члены студенческих отрядов. 

Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области

«Это старт большому массовому озеленению в Томске, которое пройдет в эту осень. Мы начинаем с этого дня, и каждый день до 5 октября у нас будет идти высадка деревьев, кустарников», – отметил Иван Кляйн в ходе акции.


Всего осенью в Томске планируется высадить три тысячи саженцев деревьев и кустарников. Среди них будут грушевые, хвойные деревья и миндаль. 


20 сентября и 11 октября состоятся районные субботники. Общегородские субботники пройдут 28 сентября и 5 октября. В эти дни планируется не только уборка, но и посадка деревьев.

Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.