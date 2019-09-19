Яблоневую аллею высадили в Лагерном саду в честь 75-летия Томской области

75 саженцев яблони высадили на нижней террасе Лагерного сада в честь 75-летия присвоения Томску статуса областного центра. В посадке деревьев принимали участие мэр города, ветераны, сотрудники мэрии и члены студенческих отрядов.

«Это старт большому массовому озеленению в Томске, которое пройдет в эту осень. Мы начинаем с этого дня, и каждый день до 5 октября у нас будет идти высадка деревьев, кустарников», – отметил Иван Кляйн в ходе акции.





Всего осенью в Томске планируется высадить три тысячи саженцев деревьев и кустарников. Среди них будут грушевые, хвойные деревья и миндаль.





20 сентября и 11 октября состоятся районные субботники. Общегородские субботники пройдут 28 сентября и 5 октября. В эти дни планируется не только уборка, но и посадка деревьев.