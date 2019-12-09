«Я тоже сяду за плакат?»: в Томске прошел пикет в защиту осужденных по «ростовскому делу»

Одиночный пикет прошел в Томске в поддержку осужденных по «ростовскому делу». Члены и сторонники незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) провели пикет недалеко от ТЦ «Изумрудный город». Активисты поддержали 20-летнего Яна Сидорова и 23-летнего Владислава Мордасова, приговоренных к семи годам за пикет у здания правительства Ростовской области и чат в телеграме. Сторонники партии ЛПР не согласны с решением суда по этому делу.

Члены Либертарианской партии России сделали официальный запрос в мэрию Томска, чтобы согласовать место проведения пикета. Участники выбрали несколько площадок: в сквере студенческих отрядов, на площадке у памятника жертвам политических репрессий, у памятника А. С. Пушкину и перед «Киномиром» с целью поддержать политических заключенных и выступить против политических репрессий. В комитете общественной безопасности им отказали. Предложили провести пикет возле здания дворца народного творчества «Авангард» или на территории сквера на улице Высоцкого.

В пикете, сменяя друг друга, стояли четыре человека. Во время одиночных пикетов никто никого не задержал. По мнению активиста Александра Марченко, вышедшего с табличкой «Я тоже сяду за плакат?», нужно привлечь внимание общественности к подобным делам.

Про московское дело все слышали, а про ребят из Ростова-на-Дону, которым за неполитическое действие шьют по семь лет, нет. К сожалению, об этом знают очень мало людей. Хотя уровень беспредела в этом деле зашкаливает, — объяснил свой пикет активист Александр Марченко.

«Меня искренне пугает спокойствие и даже радость у людей от вынесения приговора невиновному человеку. То есть выходит, что так может быть с любым из нас и даже с тем, кто считает себя вне политики», — рассказала ТВ2 участница пикета Ярослава Ходанович.

В ноябре 2017 года из-за пикетов и сообщений в Telegram на двух жителей Ростова-на-Дону завели уголовное дело. По версии следствия, Владислав Мордасов создал в телеграме чат «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» «с целью дестабилизации политической ситуации в стране», а затем сделал Яна Сидорова администратором. В чате было 200 человек, «неустановленные» пользователи якобы призывали к «силовой акции». В день «революции» двое молодых людей вышли на площадь Советов рядом с областным правительством и развернули плакаты «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Их задержали.





На сайте Change.org создали петицию с требованием освободить фигурантов «ростовского дела». На 8 декабря петицию подписали более 28 тысяч человек.





Апелляционную жалобу на приговор жителям Ростова-на-Дону рассмотрят 10 декабря в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции.