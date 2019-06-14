«Я работаю на семи работах»

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В Томске прошел массовый пикет работников образования и культуры за повышение окладной части зарплаты. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45% от всей зарплаты. Сейчас она не дотягивает и до 30%. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70%.

В Томской области бюджетникам подняли оклады до 45%, а в городе нет. В итоге в муниципалитете у образования и культуры должностные оклады составляют около 30%. Мэрия не выполнила декабрьское постановление обладминистрации и рекомендации российской трехсторонней комиссии по повышению окладов. Протестующие требуют увеличить оклад до 45% по примеру областных организаций. Окладная часть педагогов составляет больше семи тысяч рублей, в соответствии с рекомендациями трехсторонней комиссии она должна измениться до 10 500 рублей.

Мы хотим добиться с 1 июля от администрации города повышения окладов с 30% до 45% работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры, — заявила председатель профсоюза работников народного образования и науки РФ Лариса Четверухина. — Если сегодня результата не добьемся, то в конце августа организуем новый пикет. Разве справедливо, когда отдельным педагогам, ведущим в школе всего полставки, неизвестно за какие «подвиги» в образовании выплачивают солидные надбавки, а те учителя, которые работают по 36 часов, получают меньше стимулирующих.

На площади дежурили два сотрудника полиции. Протестующие развернули плакаты с лозунгами: «Учительство – фундамент умного Томска!», «Власть Томска! В работе с бюджетниками пора идти в ногу с областью!», «Нет качественного повышения зарплат - нет эффективности труда», «Базовые оклады и ставки бюджетников – на уровень МРОТ!». Митингующие провели перекличку по окладам, у всех оклады разные: от пяти и до восьми тысяч рублей.

Участники постояли с плакатами около получаса и начали расходиться. Организаторы говорят, что за десять лет они впервые собрались по поводу повышения зарплат работников образования и культуры. Акция протеста была согласована администрацией города. По словам организаторов, в городском пикете приняли участие приблизительно 300 человек.

Корреспондент ТВ2 поговорил с протестующими, некоторые давали комментарии анонимно.

Большая беда складывается с молодыми специалистами. Когда молодой специалист выходит на работу, он получает оклад в 7 500 рублей с небольшими доплатами, — рассказывает заместитель председателя томской профсоюзной организации Валентина Алеева. ­ Обычно зарплаты молодых специалистов не дотягивают до прожиточного минимума (прим. редакции – прожиточный минимум в Томской области на I квартал 2019 года составляет 11 370 рублей). Молодые специалисты не могут получить хорошие стимулирующие выплаты из-за недостатка опыта работы. Поэтому они не заинтересованы идти в систему образования из-за мизерных базовых окладов.

Сколько стоит балл? У каждого учреждения своя оценка баллов.

Стимулирующие части (баллы) у каждого учреждения разные, они устанавливаются организацией. Все, что остается от оклада и компенсационной части, идет на выплату стимулирующих. Так, например, педагоги сами выставляют себе баллы за дополнительную работу или победу учащихся в конкурсах. Комиссия по распределению стимулирующих выплат проверяет педагогов на соответствие расставленным баллам. В каждом учреждении балльная система оценивается своим внутренним положением.

Томские бюджетники были в ожидании повышения окладной части зарплаты полгода.

Инна Кулик − заведующая в библиотеке, стаж работы больше 20 лет. Оклад Инны составляет 7500 рублей. Со стимулирующими выплатами сотрудник библиотеки получает больше 20 тысяч рублей в месяц. Инна рассказывает, что некоторые молодые специалисты остаются работать в библиотеке, другие уходят. Оклад молодого сотрудника библиотечной системы составляет чуть больше пяти тысяч рублей, со всеми доплатами выходит около 12 тысяч.

Мой оклад самый высокий среди сотрудников библиотек, к тому же у меня первая категория,­­ — говорит Инна Кулик. — Библиотекари с небольшим опытом работы получают чуть больше пяти тысяч. Стимулирующие выплаты мы начали получать только в апреле 2019-го. На каждую библиотеку выделяется бюджет на выплаты зарплаты, руководитель организации сам распределяет деньги. Стимулирующие выплаты не могут быть гарантированными, сегодня сотрудник выполняет дополнительную работу, а завтра нет. Поэтому мы хотим, чтобы оклад повысили и он равнялся прожиточному минимуму.

Воспитатели попросили остаться неназванными, руководство им говорит ничего не афишировать. Ситуация в детском саду с молодыми специалистами выглядит следующим образом: когда человек выходит на работу после окончания вуза, ему обещают выплачивать доплаты в течение трех лет. После трех лет многие воспитатели уходят работать в частные детские сады, они нарабатывают опыт за это время.

Многие снимают жилье, денег не хватает на достойную жизнь, продукты в магазине дорожают. Некоторые говорят, что не могут родить ребенка, им просто нечем будет его обеспечивать. Наши стимулирующие выплаты уменьшаются с каждым месяцем, а окладная часть зарплаты не повышается, — рассказывает один из сотрудников системы дошкольного образования.

В частности, один из митингующих педагогов детского сада в Томске рассказал о своей заработной плате и даже показал документ, в котором расписано, сколько он получил за май 2019 года. За 18 рабочих дней ему на руки было выдано 25 133 рубля, а начислено — 27 941 рубль с учетом выплаты налогов. Эта сумма сложилась из оклада 7136 рублей и дополнительных выплат.

К слову, по последним данным Томскстата, средняя заработная плата в сфере образования на начало 2019 года в Томской области составляла более 36 тысяч рублей. То есть воспитатель из Томска получает меньше среднеобластного показателя. Но не стоит забывать, что заработная плата педагогов рассчитывается по разным показателям. Безусловно, молодые специалисты получают меньше, чем педагоги со стажем и высшей категорией. Многое зависит от премирования сотрудников и заработанных баллов, которые складываются из дополнительных работ.

Учитель труда и физкультуры со стажем четыре года за две ставки получает в месяц со всеми стимулирующими 27 тысяч рублей.

— Как вы живете на эти деньги?

— Я выживаю. Мне приходится работать на семи работах, чтобы содержать семью, у меня двое детей. Встаю в пять, ложусь в час ночи. В итоге я зарабатываю 55 тысяч в месяц, – говорит учитель Дмитрий Макаров.