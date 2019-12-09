Взятка в 13 млн рублей. Борец с коррупцией в Алтайском крае приговорен к 4 годам колонии

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Бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает сегодня, 9 декабря 2019 года, СК России по Алтайскому краю. Полковнику полиции Вадиму Надвоцкому 46 лет, из них 12 лет он отвечал за борьбу с коррупцией на Алтае. После его ареста 15 ноября 2018 года в СМИ появилась информация от некоего анонимного источника, что на счетах полковника обнаружили миллиард рублей. Кличка у главного борца с коррупцией ​была Вадик Всемогущий, и по информации издания «360» он мечтал накопить полтора миллиарда рублей. На какие именно цели, издание не сообщает.

Фото: 22.мвд.рф

Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2018 год Надвоцкий получил взятку в особо крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение должностного лица в интересах коммерческих организаций, а именно: при наличии сведений о нарушениях и признаках противоправных деяний работников ООО не давать подчиненным ему сотрудникам УЭБ и ПК указаний о проведении по данным фактам оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных проверок, а в случаях их проведения – принимать решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия Надвоцкий полностью признал свою вину в содеянном, в связи с чем дело было выделено в отдельное производство. В начале октября 2019 года уголовное дело в отношении посредника Гречишкина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), было направлено органами следствия в суд. Во исполнение мер по обеспечению гражданского иска следователем СК наложен арест на имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 482 000 рублей и 2000 долларов США.

Суд назначил Вадиму Надвоцкому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, экс-начальник алтайского УЭБ и ПК должен выплатить штраф в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей.

За последние три года сразу несколько алтайских высокопоставленных полицейских стали фигурантами уголовных дел. 13 сентября 2017 года по делу о взяточничестве осужден бывший начальник СУ УМВД России по Барнаулу Андрей Арестов, который вымогал взятки у гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бывший начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску Владимир Сагайдак, осужденный за крупную взятку 13 декабря 2017 года, получил семь лет строгого режима. Следствие установило, что полицейский предложил директору одной и городских компаний передать ему 500 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.

Продолжается следствие по делу замначальника ОЭБ и ПК УМВД по Барнаулу Романа Ланцова и его брата, работавших в структуре ГУ МВД по Алтайскому краю. Они были задержаны в декабре 2017 года и обвиняются в организации преступной группы, которая создала нелегальный банк, действующий под началом «полицейской ОПГ». В рамках еще одного дела 21 февраля 2018 года предъявлено обвинение двоим оперативным сотрудникам краевого УЭБ и ПК ГУ МВД России. Полицейские осуществляли незаконную банковскую деятельность – доход ОПГ составил более 50 млн рублей.

Томская область по коррупции не отстает от соседа Алтая. За взятки в особо крупном размере суд приговорил экс-начальника томского УБЭП и ПК Константина Савченко к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу 6,9 млн рублей, что в 10 раз превышает сумму взятки. Двумя годами позже к 8 годам условно и штрафу в размере трехкратной суммы взятки – 6,4 млн рублей – приговорен начальник Савченко Игорь Митрофанов, экс-глава УМВД РФ по Томской области.

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