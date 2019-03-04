Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме

Томский российско-немецкий дом приглашает на выставку гитар разных времен и инструментов для их создания.





На выставке можно увидеть электрогитары, сделанные автором – Николаем Логиновым – самостоятельно, а также ретрогитары из его коллекции. Сам автор расскажет посетителям об истории создания экспонатов, музыкантах, которые вдохновили его, музыке.





«Николай Логинов подчеркивает, что гитары — это его хобби, а не профессиональная деятельность. Военный переводчик, чиновник обладминистрации в прошлом, он через всю жизнь пронес любовь к гитарам. Сам играет и поет, именно с увлечения музыкой и родилось хобби, ведь достать хороший инструмент в советское время было проблемой», — рассказывают в Российско-немецком доме.