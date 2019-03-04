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04 марта,
2019
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Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томский российско-немецкий дом приглашает на выставку гитар разных времен и инструментов для их создания.


На выставке можно увидеть электрогитары, сделанные автором – Николаем Логиновым – самостоятельно, а также ретрогитары из его коллекции. Сам автор расскажет посетителям об истории создания экспонатов, музыкантах, которые вдохновили его, музыке.


«Николай Логинов подчеркивает, что гитары — это его хобби, а не профессиональная деятельность. Военный переводчик, чиновник обладминистрации в прошлом, он через всю жизнь пронес любовь к гитарам. Сам играет и поет, именно с увлечения музыкой и родилось хобби, ведь достать хороший инструмент в советское время было проблемой», — рассказывают в Российско-немецком доме.

Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме
Выставка ретрогитар открылась в Российско-немецком доме

Выставка проработает до 15 марта в будние дни в Российско-немецком доме по адресу Красноармейская, 71. Вход свободный. Встретиться с автором выставки можно 6, 13 и 15 марта в 14.00.

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