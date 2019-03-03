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03 марта,
2019
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Выставка микроминиатюр открылась в томском краеведческом музее

Дмитрий Теплов
Дмитрий Теплов
27 минут назад

В томском областном краеведческом музее открылась выставка микроминиатюр «Диво под микроскопом» Владимира Анискина.

Выставка микроминиатюр открылась в томском краеведческом музее

Владимир Анискин привез в Томск 35 экспонатов из своей коллекции, расположенной в Санкт-Петербургском музее «Русский левша». Каждая из миниатюр снабжена оптической системой для просмотра. По словам мастера, наиболее интересны работы космической тематики — например, модель орбитального корабля «Буран» на зёрнышке карликовой пшеницы или модель первого искусственного спутника Земли на кончике заточенного волоса. Также на выставке можно увидеть миниатюрную Эйфелеву башню, выточенную из грифеля карандаша.


«Двадцать лет назад, учась на последнем курсе университета, я захотел заняться ювелирным искусством. В библиотеке мне попалась книга «Тайна невидимых шедевров», рассказывающая от советских мастерах-миниатюристах. Под впечатлением от работ мне захотелось попробовать сделать что-то самому. У меня начало получаться, и теперь я в Томске представляю свои работы», — рассказал ТВ2 о начале своей деятельности Владимир Аникин.

Для справки: Микроминиатюра — это редкое направление изобразительного искусства, в котором работы создаются под микроскопом. В мире этим творчеством занимается всего 11 человек, из которых шестеро — россияне.

Выставка микроминиатюр открылась в томском краеведческом музее
Выставка микроминиатюр открылась в томском краеведческом музее
Выставка микроминиатюр открылась в томском краеведческом музее
Выставка микроминиатюр открылась в томском краеведческом музее
Выставка микроминиатюр открылась в томском краеведческом музее
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