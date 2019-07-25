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25 июля,
2019
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Новости

Высшее образование в некоторых регионах предлагают сделать бесплатным

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Госдуме предложили сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости».

Высшее образование в некоторых регионах предлагают сделать бесплатным

Такое предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.


По мнению Чернышова, такие изменения помогут повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов. Кроме того, они позволят создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые живут в таких регионах.


Ранее ТВ2 публиковало информацию, сколько стоит учеба в вузах Томска. Каждый год в томских вузах меняется количество бюджетных мест и сумма оплаты по договору. Так, в СибГМУ, по сравнению с прошлым годом, бюджетных мест стало больше. Такой же рост наблюдается и в ТГУ. А в ТПУ, напротив, уменьшилось количество мест для бюджетников. Какую сумму придется платить для обучения и какое количество бюджетников будет в этом году, читайте в материале ТВ2.

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