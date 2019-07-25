Высшее образование в некоторых регионах предлагают сделать бесплатным

В Госдуме предложили сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости» .

Такое предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.





По мнению Чернышова, такие изменения помогут повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов. Кроме того, они позволят создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые живут в таких регионах.



Ранее ТВ2 публиковало информацию, сколько стоит учеба в вузах Томска. Каждый год в томских вузах меняется количество бюджетных мест и сумма оплаты по договору. Так, в СибГМУ, по сравнению с прошлым годом, бюджетных мест стало больше. Такой же рост наблюдается и в ТГУ. А в ТПУ, напротив, уменьшилось количество мест для бюджетников. Какую сумму придется платить для обучения и какое количество бюджетников будет в этом году, читайте в материале ТВ2.​