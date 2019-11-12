Высадка деревьев в минус 15 и покос: Сибирь готовится к приезду Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев посетит с рабочей поездкой Новосибирск и Барнаул. Сотрудники полиции и мэрии готовятся к приезду премьер-министра: опечатывают подвалы, высаживают деревья. И это все в пятнадцатиградусный мороз.
«На проспекте Калинина высаживают деревья, долбят промерзлую землю. А почему бы и нет? — сообщает паблик «Барнаул 22» во ВКонтакте. — Также участники сообщества рассказали, что на Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели».
Кроме того, в селе Санниково в Алтайском крае, несмотря на припорошенные снегом газоны, решили покосить траву. В комментариях под видео барнаульцы шутят, что потом траву покрасят, чтобы она была зеленее.
Как следует из информации на сайте правительства страны, премьер-министр Дмитрий Медведев 12 ноября приедет в Барнаул из Новосибирска, где проведет совещание в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово.
В Советском районе Новосибирска полицейские опечатали чердаки и подвалы, на автодороге Академгородок — Кольцово установили дополнительные камеры фото- и видеофиксации, пишет newsib.net. А возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» эвакуировали припаркованные автомобили
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