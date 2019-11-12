Высадка деревьев в минус 15 и покос: Сибирь готовится к приезду Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев посетит с рабочей поездкой Новосибирск и Барнаул. Сотрудники полиции и мэрии готовятся к приезду премьер-министра: опечатывают подвалы, высаживают деревья. И это все в пятнадцатиградусный мороз.

«На проспекте Калинина высаживают деревья, долбят промерзлую землю. А почему бы и нет? — сообщает паблик «Барнаул 22» во ВКонтакте. — Также участники сообщества рассказали, что на Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели».





Кроме того, в селе Санниково в Алтайском крае, несмотря на припорошенные снегом газоны, решили покосить траву. В комментариях под видео барнаульцы шутят, что потом траву покрасят, чтобы она была зеленее.