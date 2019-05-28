Выросло количество россиян, которые мечтают отдохнуть летом за границей

В 2019 году рекордно выросла доля россиян, которые хотели бы отдохнуть за границей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

«Большинство россиян на вопрос «где бы вы предпочли отдыхать, если был бы выбор и средства» ответили - за границей. Их доля в 2019 году выросла до 39% по сравнению с 21% годом ранее», - сообщил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин.







По его словам, второй тенденцией этого года стало то, что интерес россиян к отдыху в Крыму снизился. «Сократилась до 31% доля тех, кто хочет в Крым, в прошлом году было 36-37%. Стал снижаться хайп на это направление, тем не менее, 31% - это все еще почти треть», - заметил он.







По данным ВЦИОМ, 26% россиян хотели бы отдохнуть на черноморском побережье Кавказа (в 2018 году было 33%), в другом городе или селе России - 13% (было 17%), дома - 12% (было 9%).





«При этом конкретные планы россиян на лето значительно отличаются от желаемых. Так, 44% планируют остаться дома (в том году было 45%). Интересно, что этот показатель ежегодно снижается с 2004 года, идет смена возрастных поколений и менталитета», - сказал Родин.







По его словам, 26% россиян этим летом отдохнут на даче (год назад было 34%), 9% - в другом городе или селе России (14%). При этом доля соотечественников, которые имеют конкретные планы поехать за границу, выросла с 4% до 10% в 2019 году.





В среднем на отдых в 2019 году россияне потратят 43,3 тыс. рублей на человека (-2% по сравнению с 2018 годом).





Отвечая на вопрос, почему поехать отдыхать в этом году не получится, большинство россиян сказали, что «нет денег». Их доля составила 53%, что на 9% больше, чем год назад. Семейные дела и декрет помешали выехать на отдых 15% россиян, болезни - 10%, работа и отсутствие отпуска - 14%. О том, что любят отдыхать дома, заявили 6% соотечественников.