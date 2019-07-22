Выпускница ТГУ «вернулась с Луны на Землю»

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Выпускница ФТФ ТГУ Дарья Жидова приняла участие в четырехмесячном изоляционном эксперименте SIRIUS-19, который имитировал полет к Луне, высадку на ее поверхность, а также дорогу домой, сообщает пресс-служба университета. SIRIUS — международный проект, который реализуют Институт медико-биологических проблем РАН и американская компания Human Research Program NASA. Стартовал SIRIUS в марте, а 17 июля шесть членов экипажа «вернулись на Землю».



Фото: фото с личной страницы Дарьи во ВКонтакте

Во время «полета» экипаж находится в специально разработанном медико-техническом наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН. Там участники проводили медицинские, физиологические, психологические, технологические эксперименты, тестировали и апробировали различное оборудование и даже разбили свою оранжерею.

Поначалу все — и родители, и все остальные родственники, которые живут в Томске, и мой молодой человек — он из Подмосковья — были против. Говорили: зачем тебе это нужно, четыре месяца в изоляции — ни тебе к нам не попасть, ни нам к тебе, даже в соцсети и вообще в интернет зайти не сможешь... Но чем ближе к началу эксперимента, тем больше они понимали, что я серьезно настроена. И в итоге стали желать удачи и переживать за меня уже с положительной стороны — чтобы я прошла отбор и все у меня получилось, — рассказала Дарья Жидова пресс-службе ТГУ.

Фото: С личной страницы в Фейсбуке

Как рассказала Дарья, на самом деле на Луну выходили только двое — командир экипажа и один из американских исследователей. Выход был с использованием VR-очков и костюмов, имитирующих скафандры. То есть они видели окружающее пространство, повторяющее реальные лунные пейзажи. На самом деле это просто поверхность, но с камнями, мостиком и ровером, и все это можно потрогать. Наши коллеги брали там пробы грунта, их действия отслеживали множество датчиков и видеокамер. Главное отличие эксперимента от условий реального полета — это отсутствие невесомости и радиации. Все остальное — питание, условия проживания, изоляция — это соблюдается.

Питались космонавты-имитаторы сублимированной пищей, в которую просто надо добавить немного воды. Тогда сухой порошок становится гречкой, рисом и так далее. Было на экспериментальной станции питание и из тюбиков — супы, вторые блюда. Из свежих овощей и зелени были яблоки и то, что участники «полета» вырастили в оранжерее, в основном, листья салата разных сортов, руккола, горошек.

Дарья выполняла обязанности борт-инженера. Еще в команде были врач и трое исследователей. Двое из шести — американцы, представители NASА, остальные — русские. Командой было проведено около 80 экспериментов. В частности, участники проекта изучали, как реагирует человеческий организм на длительное пребывание в условиях изоляции и без возможности эмоциональной разгрузки. Это были и медицинские, и психологические эксперименты, и операторо-технические — совершить «полет» на Луну, прилуниться там и обеспечить возвращение домой. На долю Дарьи выпала обязанность курировать как раз третью категорию экспериментов.

Сейчас Дарья собирается заняться сбором документов для вступления в женский отряд космонавтов. Заочный отбор туда был объявлен весной и теперь дан год на подготовку всех нужных бумаг. Свое будущее Дарья связывает с колонизацией Луны. Она считает, что располагаться колонии могут в лавовых трубках. Для этого сейчас на Земле и имитируются такие условия. «От этого никуда не деться, пока мы не начнем строить большие купола и создавать в них атмосферу, схожую с земной. Для начала, конечно, люди будут жить в модулях с искусственно созданной атмосферой. Продовольственные ресурсы все будут сначала доставляться с Земли, а потом уже появятся модули, где они будут выращиваться», — рассказала Дарья.