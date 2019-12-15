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15 декабря,
2019
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Выплаты за первого ребенка в Томской области: сколько и кому

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В 2020 году изменится порядок получения президентского пособия на первого ребенка. С января ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка будут получать семьи, чей доход не превышает 24 874 рублей. Об этом сообщает обладминистрация. 

Выплаты за первого ребенка в Томской области: сколько и кому

Пособие будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится три года (сейчас до полутора лет). Размер выплаты в Томской области в 2020 году составит 12 177 рублей. 


Президентское пособие могут получать семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок. 


Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка назначается со дня его рождения, если обратиться за ней в течение первых шести месяцев. Если позже — со дня обращения за ней. Подать документы можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или центр соцподдержки населения по месту жительства.


Для оформления пособия потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 месяцев, реквизиты банковского счета для зачисления пособия.


По данным департамента соцзащиты, в регионе выплату на первого ребенка получают около четырех тысяч семей.  Ежемесячный размер пособия в этом году составляет 11 573 рубля. Расходы федерального бюджета на предоставление выплаты — 365 млн рублей.

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