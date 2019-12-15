Выплаты за первого ребенка в Томской области: сколько и кому

В 2020 году изменится порядок получения президентского пособия на первого ребенка. С января ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка будут получать семьи, чей доход не превышает 24 874 рублей. Об этом сообщает обладминистрация.

Пособие будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится три года (сейчас до полутора лет). Размер выплаты в Томской области в 2020 году составит 12 177 рублей.





Президентское пособие могут получать семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок.





Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка назначается со дня его рождения, если обратиться за ней в течение первых шести месяцев. Если позже — со дня обращения за ней. Подать документы можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или центр соцподдержки населения по месту жительства.





Для оформления пособия потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 месяцев, реквизиты банковского счета для зачисления пособия.





По данным департамента соцзащиты, в регионе выплату на первого ребенка получают около четырех тысяч семей. Ежемесячный размер пособия в этом году составляет 11 573 рубля. Расходы федерального бюджета на предоставление выплаты — 365 млн рублей.