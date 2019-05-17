«Выпил «Тархун» и умер»: томичи получают очередную фейк-рассылку

Жители Томска получают сообщение, в котором говорится о смерти мальчика после выпитой газировки. В сообщении также просят отказаться от употребления газированных напитков и шоколадных батончиков.

«Вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил «Тархун» (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте. Там сейчас с пятницы лежит девочка под капельницами — пила ситро (стекло, марку не помнит). Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там половина отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте и предупреждайте!» — говорится в сообщении.





Во второй части рассылаемого сообщения следует «черный список» продуктов для детей. Здесь 15 позиций, куда включены шоколадные батончики, газировка, «барбариски» и мармелад для диабетиков.





«Недавно в российских СМИ опубликовали информацию о том, что Российская академия медицинских наук (РАМН) обнаружила в детских йогуртах «Растишка» этиленгликоль — один из самых опасных канцерогенов, вызывающих рак печени и желудка. Внезапный рост подростковой смертности в России начался чуть больше 10 лет назад, но РАМН никак не могла объяснить такую ужасную тенденцию, и поэтому подобная информация держалась в строгом секрете. Оказывается, канцерогены, содержащиеся в детских йогуртах «Растишка», угнетающе действуют на функцию пищеварения, а также на нервную систему. Как выразился главный научный сотрудник РАМН А. К.Соловьев, «мы и представить не могли, что в детских продуктах содержится такой сильнодействующий яд; все время мы искали не в том месте», — отмечается в тексте.





Данное сообщение фейковое. Абсолютно идентичное сообщение про газированные напитки появилось в Пензе в конце февраля, в Самаре, Сызрани, Тольятти, Перми и на Ямале. Ни в одном из указанных городов смерть мальчика от газировки не зафиксирована.





Скорее всего, в основу мифа легла реальная смерть мальчика в 2012 году — 13-летний школьник скончался в больнице Красноярского края от отравления через несколько дней после того, как выпил 1,5 литра безалкогольного напитка. Но прямая причинная связь между употреблением газировки и смертью до сих пор не доказана, так что нет абсолютно никаких поводов для паники.