Выпадающие доходы и сигнализация: о чем просили главы районов областную власть

В областной Думе прошли публичные слушания по проекту бюджета Томской области на 2020 год. Перед спикером Думы — Оксаной Козловской , и руководством области выступили главы муниципальных образований. Они говорили о необходимости реализовывать нацпроекты, больших тратах на разработку проектно-сметной документации и межбюджетных отношениях.

Открывал публичные слушания мэр города Иван Кляйн . В своем выступлении он отметил, что с 1 января 2020 года из-за изменений законодательства Томск лишится доходов от штрафов.

«Все штрафы и санкции будут уходить в тот орган, который их выписывает. То есть штрафы ГИБДД будут возвращаться в ГИБДД. Получается, что сегодня это остается у нас, а завтра уйдет в федерацию», — сказал Кляйн.





Также Иван Кляйн поднял вопрос о едином налоге на вмененный доход (ЕНВД), действие которого прекращается в 2020 году.





«Здесь надо подумать. Надо ли принимать налог на самозанятых или вернуться и еще раз продлить налог на ЕНВД, — заметил Иван Кляйн. — Город также ждет финансовой помощи от областного бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Для томичей это вопрос ремонта дорог второй и третьей категории и внутриквартальных проездов. Уменьшается финансирование Томска по региональному закону о статусе областного центра. А эти средства необходимы на содержание дотационного городского электротранспорта и коммунальной инфраструктуры. Уверен, что надо объединять усилия муниципальных и областных властей и совместно выходить для решения этих вопросов на федеральный уровень».





Вопрос ветхих коммунальных сетей поднимали и другие главы.





«То, что существует износ сетей, — это факт, — отметил глава Молчановского района Юрий Сальков. — Назрела необходимость комплексного решения проблемы. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, необходимо подведение и обновление сетей».





Сальков добавил, что до конца года будет готова ПСД на ремонт Суйгинской школы. Ориентировочно на работы потребуется 70 млн рублей. Сальков попросил предусмотреть эти деньги в бюджете.





Главы отмечали, что для успешного участия в нацпроектах требуется наличие ПСД. Кроме того, проекты необходимо софинансировать.





«В нашем бюджете заложены только первоочередные расходы. Все остальное по факту наличия денежных средств, — отметил глава Тегульдетского района Игорь Клишин. — Мы – район с самой низкой бюджетной обеспеченностью. Есть программы, на которые заложены 10-15 тысяч рублей. Предлагаем помочь с софинансированием по ПСД».





Председатель Думы Томского района Ришат Габдулганиев высказался за выделение дополнительного финансирования на ремонт и обновление медицинских учреждений на селе.





Член Общественной палаты Томской области Евгений Рубцов рассказал, что палата обсудила и поддерживает проект бюджета. Но подготовила к нему свои предложения:





«Необходимо увеличить расходы на капитальные вложения и инвестиции. В первую очередь речь идет о дорогах. Эта статья расходов выросла, но объемов все-таки недостаточно. Также необходимо существенно увеличить субсидирование предприятий агропромышленного комплекса на покупку сельскохозяйственной техники. Еще мы предлагаем предусмотреть дополнительную грантовую поддержку социальных проектов».





Проблему обновления пожарной сигнализации в учреждениях здравоохранения и образования подняли председатель Думы Кривошеинского района Виктор Нестеров и глава думы Стрежевого Маргарита Шевелева.





«Ужесточены требования к системам пожарной безопасности. Нужно привести учреждения соцсферы в надлежащее состояние. Нам, Стрежевому, необходимо более 50 млн рублей. По области цифра приближается к миллиарду. Муниципалитету самому не справиться», — сказала Маргарита Шевелева.





Она отметила, что при этом прокуратура обозначила четкие сроки устранения проблемы, в которые главы учреждений могут не уложиться. И предложила рассмотреть этот вопрос с прокуратурой и выделить дополнительные деньги на установку сигнализаций из бюджета.





Спикер облдумы Оксана Козловская отметила, что все предложения обобщат, проработают и к следующему собранию Думы будут подготовлены предложения по их реализации.