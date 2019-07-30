Выделенные полосы для маршрутного транспорта могут появиться в Томске

Согласно данным 2017 года, Томск занял 31 строчку в рейтинге городов по обеспеченности выделенными полосами для общественного транспорта. Тогда в городе была одна временная выделенная полоса, расположенная на проспекте Фрунзе. Активисты паблика «Умный транспорт Томска» неоднократно предлагали организовать выделенные полосы для общественного транспорта. В частности, они считают, что создание реверсивной полосы на Степановском переезде будет способствовать улучшению транспортной доступности.

«Схема достаточно проста: на самом напряженном участке (перед и после переезда) мы даем возможность общественному транспорту проезжать беспрепятственно к переезду и даже в случае его закрытия не тратить время на ожидание в очереди, скопившейся за время перекрытия. Ширина проезжей части в этом месте ограничена, поэтому предлагается именно реверсивная схема, когда утром автобусы могут подъезжать со стороны Степановки, а вечером со стороны Шевченко», — считали активисты.

