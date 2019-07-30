Выделенные полосы для маршрутного транспорта могут появиться в Томске
Мэр Томска Иван Кляйн поручил рассмотреть возможность создания выделенных полос для маршрутного транспорта.
«Прошу также рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос выделения отдельных полос для движения общественного транспорта. Ряд улиц, например, Комсомольский проспект, Иркутский тракт, это позволяют», — сказал Иван Кляйн на аппаратном совещании.
Согласно данным 2017 года, Томск занял 31 строчку в рейтинге городов по обеспеченности выделенными полосами для общественного транспорта. Тогда в городе была одна временная выделенная полоса, расположенная на проспекте Фрунзе.
Активисты паблика «Умный транспорт Томска» неоднократно предлагали организовать выделенные полосы для общественного транспорта. В частности, они считают, что создание реверсивной полосы на Степановском переезде будет способствовать улучшению транспортной доступности.
«Схема достаточно проста: на самом напряженном участке (перед и после переезда) мы даем возможность общественному транспорту проезжать беспрепятственно к переезду и даже в случае его закрытия не тратить время на ожидание в очереди, скопившейся за время перекрытия. Ширина проезжей части в этом месте ограничена, поэтому предлагается именно реверсивная схема, когда утром автобусы могут подъезжать со стороны Степановки, а вечером со стороны Шевченко», — считали активисты.
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