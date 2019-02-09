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09 февраля,
2019
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Выбираем победителя конкурса «Любовь-Морковь». Голосование открыто!

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Поэтический конкурс редакции Агентства новостей ТВ2 вышел на финишную прямую. Наши эксперты — томский поэт, переводчик Андрей Олеар и литературовед, куратор специальности «Литературное творчество» филологического факультета ТГУ Анастасия Губайдуллина — назвали имена трех финалистов.


Ими стали:


Марина Киселева со стихотворением «Нежность», 

Зоя Черных «Прежде, чем рвать отношений крепчайшую нить...»,

Татьяна Репина «Он носил портфель мой из школы...».


9 февраля мы запускаем открытое голосование.

Смотрите видеозарисовки стихотворений финалисток конкурса «Любовь-Морковь» и выбирайте лучшую, на ваш взгляд, работу. С одного устройства можно проголосовать только один раз. Повторные голоса не засчитываются.

Завершится голосование 12 февраля в 19:00 часов. Официальные итоги конкурса, награждение победителя и финалистов — 13 февраля.


Напомним, приз самому романтическому поэту — вечер для двоих в комплексе отдыха «Академия». Обладатели второго и третьего места получат букеты от цветочной мастерской «DARI».


Редакция Агентства новостей ТВ2 также выберет стихотворение, автору которого вручит свой подарок.

После того как определится победитель поэтического конкурса «Любовь-Морковь», мы опубликуем стихи всех участников. 

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