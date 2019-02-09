Выбираем победителя конкурса «Любовь-Морковь». Голосование открыто!

Новости

Поэтический конкурс редакции Агентства новостей ТВ2 вышел на финишную прямую. Наши эксперты — томский поэт, переводчик Андрей Олеар и литературовед, куратор специальности «Литературное творчество» филологического факультета ТГУ Анастасия Губайдуллина — назвали имена трех финалистов.

Ими стали:

Марина Киселева со стихотворением «Нежность», Зоя Черных «Прежде, чем рвать отношений крепчайшую нить...», Татьяна Репина «Он носил портфель мой из школы...».

9 февраля мы запускаем открытое голосование.

Смотрите видеозарисовки стихотворений финалисток конкурса «Любовь-Морковь» и выбирайте лучшую, на ваш взгляд, работу. С одного устройства можно проголосовать только один раз. Повторные голоса не засчитываются.