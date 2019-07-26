Ввод жилья в Томской области в первом полугодии сократился на 60%

Ввод жилья в Сибири в I полугодии сократился на 6%. В Томской области снижение составило 60,9%, сообщает Новосибирскстат.





Так ввод жилья в Томской области в I полугодии текущего года составил 96,1 тыс кв. м. Это в 2,5 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. 62,8 тыс кв. м из введенного объема приходится на индивидуальные дома, что на 30% меньше, чем в I полугодии 2018 года.







По данным статистиков, больше всего жилья в первом полугодии 2019 года построили в Кемеровской области. Там темпы роста выросли на 27,2%. Следом идет Омская область — рост составил 23,1% — и республика Тыва, где темпы выросли на 17,8%.





Объемы ввода жилья в первом полугодии сократили также Хакасия, Красноярский и Алтайский края, темпы снижения составили от 4,5% до 21,8%. В Республике Алтай темпы строительства сократились на 54,1%.







Снижение темпов ввода жилья эксперты связывают с изменением в долевом строительством. Сейчас застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую, для этого нужно оформлять в банках специальные экскроу-счета. В Томской области застройщики отказались от строительства долевого жилья и перешли на продажу уже готового.