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21 октября,
2019
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Второй форум потомков спецпереселенцев пройдет в томской Палочке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Мама говорит, их привезли на барже — очень много людей. Высадили на пустынном берегу. Берег — ничего там нету, тайга непроходимая. Вот такая тайга, говорит, что даже неба не видать. Мама говорит, несколько шагов даже боялись отойти — такая тайга. Когда их высадили и пароход этот дал гудок, женщины завыли. Мужчины тоже закричали. Сотни голосов. Даже волосы дыбом поднимались...» (Нина Маркова, дочь спецпереселенцев, фрагмент из фильма «Простите нас, убитые. Трагедия спецпереселенцев поселка Палочка»)

Второй форум потомков спецпереселенцев пройдет в томской Палочке
Фото: Лариса Муравьева

Накануне дня жертв политических репрессий, 27 октября, в поселке Палочка Верхнекетского района пройдет Второй форум потомков спецпереселенцев. В 1930-е годы сюда высылали крестьянские семьи с Алтая. Число умерших тогда от голода, непосильного труда и болезней неизвестно. Год назад две местные жительницы Ирина Янченко и Гульнара Корягина обнаружили в окрестностях Палочки массовые захоронения. Из архивных документов женщины узнали, что только весной 1931 года с Алтая в Нарымский край были высланы 7800 человек. Через два года в живых из этого этапа остались 700. По рассказам старожилов выходило, что заброшенные могилы есть вокруг всех четырех поселков, из которых образовалась нынешняя Палочка (Суйга, Городецк, Проточка и Палочка). Проверить эту информацию активисткам помог поисковый отряд из Томска. За год в рамках президентского гранта «Живая память эпохи 1930-х годов» женщинам удалось восстановить более тысячи имен. Поисковая работа продолжается. 

В рамках форума организаторы расскажут о проделанной работе и о планах на будущее. Потомки спецпереселенцев, участники форума, поделятся своими семейными историями. Планируется заложить основу сквера Памяти и будущего музея спецпереселенцев. До сих пор в России нет ни одного подобного музейного комплекса. На деревьях, выросших на безымянных братских могилах, будут размещены таблички с информацией об умерших в Нарымской ссылке.


Организаторы форума просят откликнуться тех, чьи предки были сосланы в Палочку, по телефону 8-923-403-7102.

Второй форум потомков спецпереселенцев пройдет в томской Палочке
Второй форум потомков спецпереселенцев пройдет в томской Палочке
Второй форум потомков спецпереселенцев пройдет в томской Палочке
Второй форум потомков спецпереселенцев пройдет в томской Палочке

Ссылки по теме:


«Такие глубокие ямы не зарастут никогда...»

«Не прощайте их, убитые!»


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