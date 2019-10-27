Второй форум потомков спецпереселенцев прошел в томской Палочке. Фото
Накануне дня жертв политических репрессий, 27 октября, в поселке Палочка Верхнекетского района прошел Второй форум потомков спецпереселенцев.
В 1930-е годы сюда высылали крестьянские семьи с Алтая. Число умерших тогда от голода, непосильного труда и болезней неизвестно. Год назад две местные жительницы Ирина Янченко и Гульнара Корягина обнаружили в окрестностях Палочки массовые захоронения. Из архивных документов женщины узнали, что только весной 1931 года с Алтая в Нарымский край были высланы 7800 человек. Через два года в живых из этого этапа остались 700. По рассказам старожилов выходило, что заброшенные могилы есть вокруг всех четырех поселков, из которых образовалась нынешняя Палочка (Суйга, Городецк, Проточка и Палочка). Проверить эту информацию активисткам помог поисковый отряд из Томска. За год в рамках президентского гранта «Живая память эпохи 1930-х годов» женщинам удалось восстановить более тысячи имен. Поисковая работа продолжается.
Потомки спецпереселенцев, участники форума, поделились своими семейными историями и заложили основу сквера Памяти и будущего музея спецпереселенцев. До сих пор в России нет ни одного подобного музейного комплекса. На деревьях, выросших на безымянных братских могилах, будут размещены таблички с информацией об умерших в Нарымской ссылке.
Организаторы форума просят откликнуться тех, чьи предки были сосланы в Палочку, по телефону 8-923-403-7102.
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