Второй форум потомков спецпереселенцев прошел в томской Палочке. Фото

В 1930-е годы сюда высылали крестьянские семьи с Алтая. Число умерших тогда от голода, непосильного труда и болезней неизвестно. Год назад две местные жительницы Ирина Янченко и Гульнара Корягина обнаружили в окрестностях Палочки массовые захоронения. Из архивных документов женщины узнали, что только весной 1931 года с Алтая в Нарымский край были высланы 7800 человек. Через два года в живых из этого этапа остались 700. По рассказам старожилов выходило, что заброшенные могилы есть вокруг всех четырех поселков, из которых образовалась нынешняя Палочка (Суйга, Городецк, Проточка и Палочка). Проверить эту информацию активисткам помог поисковый отряд из Томска. За год в рамках президентского гранта «Живая память эпохи 1930-х годов» женщинам удалось восстановить более тысячи имен. Поисковая работа продолжается.