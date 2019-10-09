Второй детский сад построили в микрорайоне Радонежский

В микрорайоне Радонежский завершилось строительство второго детского сада на 220 мест. Планируется, что сад сдадут в эксплуатацию в конце октября, сообщает пресс-служба обладминистрации.​

В трехэтажном здании с лифтом размещены девять групп, три из которых для детей до трех лет. В каждой группе есть спальня, игровая комната, буфетная, раздевалка и санузел. Кроме того, по проекту предусмотрены два зала для проведения музыкальных и спортивных занятий, медицинский и процедурный кабинеты.





На строительство сада выделено более 300 млн рублей — 191,3 млн из регионального и 115,8 млн из федерального бюджетов.





Первый детский сад в Радонежском открылся в июле 2019 года. Он рассчитан на 145 детей.