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09 октября,
2019
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Второй детский сад построили в микрорайоне Радонежский

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В микрорайоне Радонежский завершилось строительство второго детского сада на 220 мест. Планируется, что сад сдадут в эксплуатацию в конце октября, сообщает пресс-служба обладминистрации.​

Второй детский сад построили в микрорайоне Радонежский

В трехэтажном здании с лифтом размещены девять групп, три из которых для детей до трех лет. В каждой группе есть спальня, игровая комната, буфетная, раздевалка и санузел. Кроме того, по проекту предусмотрены два зала для проведения музыкальных и спортивных занятий, медицинский и процедурный кабинеты.


На строительство сада выделено более 300 млн рублей — 191,3 млн из регионального и 115,8 млн из федерального бюджетов. 


Первый детский сад в Радонежском открылся в июле 2019 года. Он рассчитан на 145 детей.

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