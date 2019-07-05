Вторая очередь рапсового завода заработает в сентябре

Вторую очередь рапсового завода в Томской области запустят к сентябрю. С вводом новых производственных мощностей объем переработки на рапсовом заводе вырастет в 4 раза и составит 60 тыс. тонн семян рапса в год. После выхода на проектную мощность на предприятии смогут получать ежегодно 20 тыс. тонн рапсового масла и 35 тыс. тонн жмыха, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Фото: администрация Томской области
«Все работы идут по графику. Через две недели мы приступим к монтажу и наладке основного технологического оборудования, затем в течение месяца проведем его запуск», — сообщил директор ООО «Сибирская олива» Евгений Дегтярев.
На новом комплексе будет использоваться современная технология по доочистке и сушке сырья, чтобы довести сырье до нужного уровня влажности. Мощность сушильного комплекса — 1600 тонн сырья в сутки.
Фото: администрация Томской области
Фото: администрация Томской области
Проект реализуется в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт»). Для реализации проекта Межениновская птицефабрика в 2018 году организовала дочернее предприятие «Сибирская олива». Построили завод за четыре месяца. Для открытия завода было закуплено чешское оборудование стоимостью 600 миллионов рублей. Общие инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей. Планируется, что вложения окупятся в течение пяти-семи лет.
Первую очередь завода запустили в начале этого года. В марте первую партию объемом 1200 тонн поставили в Китай.
Сейчас идут переговоры о возможности поставки масла во Вьетнам и другие страны юго-восточной Азии. В планах предприятия — строительство линии по розливу пищевого рапсового масла для внутреннего рынка.