Вторая очередь рапсового завода заработает в сентябре

Вторую очередь рапсового завода в Томской области запустят к сентябрю. С вводом новых производственных мощностей объем переработки на рапсовом заводе вырастет в 4 раза и составит 60 тыс. тонн семян рапса в год. После выхода на проектную мощность на предприятии смогут получать ежегодно 20 тыс. тонн рапсового масла и 35 тыс. тонн жмыха, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Все работы идут по графику. Через две недели мы приступим к монтажу и наладке основного технологического оборудования, затем в течение месяца проведем его запуск», — сообщил директор ООО «Сибирская олива» Евгений Дегтярев.





На новом комплексе будет использоваться современная технология по доочистке и сушке сырья, чтобы довести сырье до нужного уровня влажности. Мощность сушильного комплекса — 1600 тонн сырья в сутки.