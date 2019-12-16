Всероссийская перепись населения: что ждать томичам

Двенадцатая всероссийская перепись населения пройдет в новом цифровом формате. Основной этап пройдет с 1 по 31 октября следующего года. Какие ресурсы будут задействованы, при проведении переписи? Какие новые технологии будут использованы? На эти и другие вопросы ответил руководитель Томскстата Сергей Касицкий.





Предыдущая перепись России состоялась в 2010 году, за прошедшие годы произошли большие демографические изменения. Так на начало 2019 года численность населения Томской области составила 1,077 млн. человек. За десять лет население увеличилось на 30 тысяч человек. При этом численность городского населения выросла на 45,5 тысяч, а сельского снизилась на 15,5 тысяч человек.





Главным отличием будущей переписи является новый цифровой формат: то есть, возможность самостоятельно переписаться на едином портале Госуслуг, заполнив онлайн-анкету и в Многофункциональных центрах. Переписать можно будет весь состав членов семьи. Так же будет привлечено 1960 переписчиков, которые получат планшеты, вместо бумажных бланков, обойдут квартиры и дома и опросят жителей области, не принявших участие в интернет-переписи. Предполагается, что в переписи будут участвовать и волонтеры.





Руководитель Томскстата Сергей Касицкий отметил, что перепись — это единственный достоверный источник населения о численности, его занятости, образовании, национальном составе и доходности человека. Помимо этого, в переписных листах будут задаваться вопросы о помещениях, в которых проживают граждане (этажность, коммунальные услуги и удобства в помещениях).





По словам Касицкого, возникают некоторые проблемы со студенчеством. В Томске обучается порядка 60 тысяч студентов. Тех, кто проживает в общежитии, найти несложно. Но вот переписать огромную массу студентов, живущих на квартирах без томской регистрации – крайне сложно. Поэтому будут открыты переписные участки в самих университетах.





«На всю Россию будет выделена сумма около 33 миллиардов рублей. Томская область, скорее всего, получит на осуществление целей примерно 23 миллионов рублей», — отметил Касицкий.





Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения будут известны в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года.