Всего 6,9 % жителей Томской области ведут здоровый образ жизни по данным Росстата

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Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), их совокупная доля по всей России составила 12 %, — сообщает РБК. В Томской области оказалось почти вдвое меньше людей, чем в среднем по России, которые придерживаются ЗОЖ. Всего 6,9 % жителей Томской области не курят, не пьют, занимаются спортом, едят нормальное количество овощей и фруктов и не злоупотребляют солью.

Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года. Статистика по нему публикуется впервые.



Нацпроект «Демография», бюджет которого составляет 3,11 трлн рублей, предполагает достижение таких целевых показателей, как увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В соответствии с постановлением правительства в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет проводиться ежегодное выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

Пять официальных условий ЗОЖ по Росстату:

Отсутствие курения.

Потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г.

Адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю).

Нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки).

Употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин.