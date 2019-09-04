Врио забайкальского губернатора пообещал помощь китайским лесопромышленникам

Недавно назначенный врио губернатора Забайкалья Александр Осипов обратился к губернатору китайской провинции Хэйлунцзян и пообещал ему поддержать инвестпроект по освоению сибирского леса.





Как сообщает Тайга.инфо, Осипов готов дать проекту статус приоритетного в области освоения лесов для целлюлозно-промышленного комбината «Полярная». В мае 2019 года проект исключили из перечня приоритетных, что стало основанием для досрочного расторжения договоров аренды леса.





«Правительство Забайкальского края выражает свою заинтересованность в глубокой переработке древесины и тесном сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян, поэтому прошу в кратчайшие сроки сообщить о дальнейшей судьбе инвестиционного проекта и содействовать в его успешной реализации. В случае заинтересованности со стороны провинции Хэйлунцзян готов оказать поддержку в возобновлении статуса приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов», — говорится в письме забайкальских властей.





Отметим, «Полярная» занималась строительством Амазарского целлюлозно-бумажного комбината в Могочинском районе края. В 2013 году тогда еще глава района Дмитрий Плюхин сообщал о несоблюдении экологических норм и трудового законодательства. С ним соглашался и губернатор Константин Ильковский. По информации Тайги.Инфо, чистый убыток ООО ЦПК «Полярная» в 2018 году составил 4,5 млрд рублей. На сегодня на балансе у фирмы числится 29,3 млрд рублей.

По данным сервиса «Контур-Фокус», ООО ЦПК «Полярная», которое возглавляет Шэнь Дэчэн, принадлежит китайской корпорации «Синбан». Вторым учредителем числится «Чжэцзянская инвестиционная компания «Хуаэ Синбан».





В 2015 году «Хуаэ Синбан» была замечена в скандале с передачей тысяч гектаров территории Забайкалья в аренду. В 2015 году правительство Забайкалья подписало протокол о намерениях с этой компанией. По нему китайской стороне предлагалось выделить 115 тысяч га земли под развитие сельского хозяйства в Нерчинско-Заводском, Улетовском, Сретенском, Шилкинском районах и на территории Агинского Бурятского округа. Землю должны были передать в аренду на 49 лет, еще 200 тысяч гектар должны были отойти азиатским партнерам в 2019 году.





Тогда местные жители начали собирать подписи против передачи своих территорий, под обращением в интернете подписались несколько тысяч человек, отказаться от намерений также потребовали депутаты из фракций ЛДПР, КПРФ.