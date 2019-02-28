Эдуард Галажинский стал вице-президентом Российской академии образования
Доктора психологических наук и врио ректора ТГУ Эдуарда Галажинского утвердили в должности вице-президента Российской академии образования. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.
Российская академия образования исследует научные основы образования в РФ. Академия координирует испытания образовательных технологий и исследования для повышения педагогической культуры. В 2020 году заканчивается действие программы фундаментальных научных исследований. Поэтому новому вице-президенту РАО нужно будет сосредоточиться на планировании этих исследований.
В своей работе я считаю важным также инициирование и развитие крупных федеральных междисциплинарных проектов, направленных на решение ключевых задач общества. Одним из них может стать масштабное исследование раннего развития детей, презентацию которого сотрудники ТГУ и МГУ провели на днях в образовательном центре «Сириус», – прокомментировал назначение Эдуард Галажинский. – Кроме того, одной из моих задач будет подключение ресурсов РАО к изучению эффективности внедрения новых образовательных технологий в систему образования.
Доктор психологических наук, профессор, действительный член Российской академии образования, Эдуард Галажинский с 1998 года работал директором Центра социально-психологического образования ТГУ, заместителем декана по учебной работе. В 2005–2012 годах – декан факультета психологии ТГУ. Работает ректором ТГУ с ноября 2013 года. До этого чуть более полугода он работал первым проректором ТГУ и исполнительным директором Программы развития ТГУ на 2010–2019 годы.
Ранее ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал героем спецпроекта «Вместе», который запустили издание «Такие дела» и Благотворительный фонд Владимира Потанина. Посмотреть видео можно здесь.
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