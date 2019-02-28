Эдуард Галажинский стал вице-президентом Российской академии образования

В своей работе я считаю важным также инициирование и развитие крупных федеральных междисциплинарных проектов, направленных на решение ключевых задач общества. Одним из них может стать масштабное исследование раннего развития детей, презентацию которого сотрудники ТГУ и МГУ провели на днях в образовательном центре «Сириус», – прокомментировал назначение Эдуард Галажинский. – Кроме того, одной из моих задач будет подключение ресурсов РАО к изучению эффективности внедрения новых образовательных технологий в систему образования.