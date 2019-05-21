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21 мая,
2019
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Врачи томского онкодиспансера будут изучать родинки по фотографиям

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский областной онкологический диспансер объявил акцию «ОНКОдозор: проверь родинку!», сообщает пресс-служба региональной администрации. Теперь врачи смогут изучать «подозрительные» родинки по фотографиям. 


Сервис электронной диагностики начал работать 20 мая, в общероссийский День диагностики меланомы. Для консультации врача пациентам нужно заполнить анкету и загрузить фото родимого пятна на сервис. В ответ каждый получит рекомендации по электронной почте, а при необходимости — приглашение на прием. 


«Основная задача сервиса, созданного силами наших специалистов, — обратить внимание на важность своевременной диагностики необычных родинок и пигментных образований, что особенно актуально накануне сезона отпусков. Статистика заболеваний меланомой кожи растет, но этого можно избежать, если не пренебрегать профилактикой и выявить заболевание на ранней стадии», — цитирует пресс-служба областной администрации главного врача Томского областного онкологического диспансера Софью Мазеину.

В пресс-службе отмечают, что сервис «ОНКОдозор» — информационный, а не диагностический. 


Как и обычная родинка, меланома развивается из пигментных клеток кожи. Чтобы обезопасить себя, специалисты-онкологи советуют следить за временем пребывания на солнце, отказаться от посещения солярия и пользоваться средствами защиты. Подробнее о мерах профилактики, риске, симптомах и причинах появления меланомы можно узнать здесь.

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