Врачи СибГМУ помогли 53-летней томичке родить пятого ребенка

53-летняя женщина обратилась в клиники СибГМУ в декабре 2018 года с желанием стать мамой, сообщает пресс-служба медуниверситета.





Ей назначили лечащих докторов: доцентов кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ, кандидатов меднаук Жанну Гайфулину и Татьяну Скороходову. Доктора заключили, что состояние здоровья позволяло ей забеременеть.





«Главной особенностью является возраст пациентки – 54 года. Кроме того, у женщины уже четверо детей. Стоит отметить, что пациентка находится в отличной форме благодаря танцам, которыми она регулярно занимается, а также следит за своим здоровьем. В результате основные показатели здоровья были достаточными для того, чтобы позволить ей благополучно забеременеть», — отметила доцент кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ Татьяна Скороходова.





На протяжении всей беременности пациентку постоянно контролировали доктора.





«Подготовка к моей беременности и ее сопровождение потребовали огромной работы и особого мастерства врачей. Я начала свою подготовку еще в Светленской районной больнице, сотрудникам которой я очень благодарна. А команда врачей клиник СибГМУ помогла мне подготовиться к беременности и сопровождала меня на всем ее протяжении. Благодаря этому я в свои 54 года снова стала мамой. Для меня это большое счастье», — приводит слова пациентки пресс-служба СибГМУ.





Роды прошли сегодня, 20 сентября, в областном перинатальном центре, родилась девочка. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.