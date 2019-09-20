Добрые новости
20 сентября,
2019
Новости

Врачи СибГМУ помогли 53-летней томичке родить пятого ребенка

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

53-летняя женщина обратилась в клиники СибГМУ в декабре 2018 года с желанием стать мамой, сообщает пресс-служба медуниверситета.


Ей назначили лечащих докторов: доцентов кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ, кандидатов меднаук Жанну Гайфулину и Татьяну Скороходову. Доктора заключили, что состояние здоровья позволяло ей забеременеть.


«Главной особенностью является возраст пациентки – 54 года. Кроме того, у женщины уже четверо детей. Стоит отметить, что пациентка находится в отличной форме благодаря танцам, которыми она регулярно занимается, а также следит за своим здоровьем. В результате основные показатели здоровья были достаточными для того, чтобы позволить ей благополучно забеременеть», — отметила доцент кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ Татьяна Скороходова.


На протяжении всей беременности пациентку постоянно контролировали доктора.


«Подготовка к моей беременности и ее сопровождение потребовали огромной работы и особого мастерства врачей. Я начала свою подготовку еще в Светленской районной больнице, сотрудникам которой я очень благодарна. А команда врачей клиник СибГМУ помогла мне подготовиться к беременности и сопровождала меня на всем ее протяжении. Благодаря этому я в свои 54 года снова стала мамой. Для меня это большое счастье», — приводит слова пациентки пресс-служба СибГМУ.


Роды прошли сегодня, 20 сентября, в областном перинатальном центре, родилась девочка. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.