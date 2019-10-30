Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием пожарной машины и маршруткой

12 человек пострадали в ДТП на проспекте Мира, где столкнулась пожарная машина и маршрутка. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое, сообщает пресс-служба регионального облздрава.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась двенадцати пострадавшим, в том числе двум детям. Все они были доставлены в стационары города.





Десять пострадавших, среди которых подросток, госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое. Еще одна женщина госпитализирована в Томскую ОКБ.





В больницу скорой медицинской помощи № 2 доставили двухлетнюю девочку. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.





На месте ДТП одновременно работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе одна — реанимационная.





ДТП произошло на перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии, где столкнулись три транспортных средства: автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan. На месте происшествия регулируют движение сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

